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受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

中央社／柏林14日專電
台灣外交部11月3日舉行對華政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer，左）特種外交獎章頒贈儀式，由於當時包瑞翰COVID-19確診隔離中，外交部長吳釗燮（右）以視訊方式頒贈獎章。（中央社）
台灣外交部11月3日舉行對華政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer，左）特種外交獎章頒贈儀式，由於當時包瑞翰COVID-19確診隔離中，外交部長吳釗燮（右）以視訊方式頒贈獎章。（中央社）

歐洲議會近年成為歐盟對台關係的推手，重要議案都可看到包瑞翰（Reinhard Bütikofer）的身影，即將訪台的他接受中央社專訪時坦言自己原本不大關心台灣，因中國變得強勢和太陽花學運改變立場。

包瑞翰擔任德國綠黨主席多年，2009年從柏林轉換跑道到布魯塞爾，出任歐洲議會議員至今。他以對中關係代表團團長身分，推動台歐關係不遺餘力，上個月才獲外交部長吳釗燮頒發特種外交獎章。

現年69歲的包瑞翰年輕時就對中國文化感興趣，仰慕毛澤東思想，與同世代的歐洲左派沒什麼兩樣，由於中國變得強勢和台灣的民主發展，最近幾年才開始注意到台灣。

包瑞翰接受中央社記者訪問表示，一如俄羅斯威脅烏克蘭，衝擊全歐洲的安全，中國對外愈來愈強硬，動不動就威脅台灣，整個印太地區的穩定都受影響，他開始重視台灣的地位。

其次，台灣活潑的民主、尤其太陽花學運讓他驚艷，他發現台灣的公民社會的確能發揮影響力，「從此我相信台灣能做歐洲的夥伴」。

去年9月大選後，德國出現3黨執政的聯合政府，包瑞翰代表綠黨參與未來4年施政方針的談判，史無前例將台灣寫進聯合執政協議，指出台海現狀需和平且雙方同意才能改變；今年9月，德國政府發布印太政策指導原則進展報告也首度觸及台海衝突的風險，

包瑞翰強調，這些官方文件明文提到台灣，凸顯去年底上台的德國政府對台灣立場改變。

尤其美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台和中國軍演後，台灣突然在歐洲成了熱門話題，包瑞翰趁勢邀請歐洲和台灣的官員、學者及台灣民間代表，上週在柏林主辦為期兩天的座談。

這是柏林首次舉辦以台灣為主題的會議，堪稱台德關係的里程碑。

包瑞翰本人對中國態度的轉變，見證歐洲對中國觀感的變化。他反省說，歐洲長久以來只看到鄧小平的改革開放，相信中國與世界的貿易連結有助和平，直到最近才發現中國運作的邏輯根本不是這麼一回事，中共領導人原來帶有帝國思維，濫用連結在政治上施壓。

他說，這點覺悟讓歐洲人震驚，刺激歐洲將目光轉向地緣政治。最具體的例子就是中國為懲罰立陶宛讓台灣成立代表處，對立陶宛實施貿易禁令，歐盟為此訴諸世界貿易組織（WTO），雙方貿易爭端有升級趨勢。

近來警告台海爆發衝突的聲音此起彼落，但包瑞翰看法與澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）相同，他相信只要歐美國家夠團結，台海仍可避免一戰，「既然不想看到戰爭，我們就要更加努力阻止它發生」。

他說，歐洲軍隊很難在印太地區扮演重要角色，但在經濟和政治有一定影響力，歐盟應發展全方位策略，明白告訴北京如果冒險犯台將付出很高的代價；「歐洲當年如果對俄羅斯夠強硬，現在這樣的大規模侵略或許不會發生，台灣還有時間」。

12月19至21日，包瑞翰將隨歐洲議會貿易委員會訪問台灣，這是該委員會第一次組團訪台，討論多時的投資協定是此行主要議題。

包瑞翰表示，歐洲議會高達8、9成的議員都贊成歐盟與台灣洽簽投資協定，但決定權不在議會在執委會，他因此委託學者研究如何強化歐盟和台灣的供應鏈安全，他說雙方或可先從供應鏈合作著手，再向投資協定邁進。

歐盟 德國 投資

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