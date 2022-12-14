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加富翁夫婦勒斃案 5年仍未偵破 賞金增至2580萬

編譯張君堯／綜合13日電
加拿大5年前有一對億萬富翁夫妻在家中被勒斃，兇手至今仍未查出。（路透）
加拿大5年前有一對億萬富翁夫妻在家中被勒斃，兇手至今仍未查出。（路透）

加拿大5年前有一對億萬富翁夫妻在家中被勒斃，兇手至今仍未查出，如今這對夫妻的2位兒子宣布將懸賞金提高到3500萬加幣（約2580萬美元）。

BBC報導，75歲的貝瑞（Barry Sherman）和70歲的妻子哈尼（Honey Sherman）2017年前被發現在多倫多的家中被勒死，貝瑞是製藥公司「奧貝泰克」（Apotex）的創始人和董事長，他和妻子哈尼更以慈善家身分為人所知，他們向醫院、大學和猶太組織捐贈數百萬美元。據悉，這對夫婦的淨資產估計落在50億美元至100億美元之間。

謝爾曼家族最初提供1000萬加幣（約740萬美元）的懸賞金，希望外界幫助逮捕兇手並將其定罪，現在這筆金額提升至3500萬加幣，貝瑞和哈尼其中一名兒子喬納森（Jonathan Sherman），在父母去世5周年前與加拿大媒體分享的一份聲明中強調，「除非這一個犯下邪惡行為的人被繩之以法，否則這筆懸賞金是不可能被撤回的」。

自這對夫婦被謀殺以來，警方至少進行250次證人面談、收到1255則公眾舉報，並獲得41份逮捕令，但如今警方仍無法確定嫌疑人姓名。謝爾曼夫婦的4未成年子女此前曾批評多倫多警方調查的方式，並聘請私家偵探投入調查。

在最近的聲明中，謝爾曼家族表示「父母的死是一場噩夢，自從5年前他們的屍體被發現以來一直被痛苦和失落的感覺淹沒」，還提到「當意識到我們的孩子將永遠無法有幸見到祖父母時，每天都會感受到這種無法估量的痛苦」。

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