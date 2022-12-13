我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

是否像席納瑪一樣退黨？曼欽：無此打算

英護理師下毒手害7嬰喪命 專家：用針筒注奶造成的

聯合新聞網／ 即時報導
專家認為護理師露西應是用針筒將空氣和牛奶注入嬰兒體內。（示意圖／ingimage）
專家認為護理師露西應是用針筒將空氣和牛奶注入嬰兒體內。（示意圖／ingimage）

英國一名女子在醫院擔任護理師時涉嫌殺害7個嬰兒，近期法庭審判揭露了她的殘忍行徑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的露西（Lucy Letby）之前在英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）擔任護理師，被指派到新生兒病房照顧寶寶。

據報2015到2016期間，該院的新生兒死亡率異常地高，因此引發院方關注。院方報警後，警方發現至少有7個嬰兒死亡、10個嬰兒遭害。露西於2018年7月遭到逮捕，但中間一度被保釋出獄，到2020年11月才又再度入獄。

《每日郵報》指出，其中一名匿名為G的寶寶，雖然幸運撿回一命，但是由於當時遇害造成嚴重腦部損傷，到現在仍因腦性麻痺下肢癱瘓。本月12日，本案開庭時請來兒科醫師伊凡斯（Dewi Evans）分析當時情形。

2015年9月7日，G寶寶在凌晨2點時喝了45毫升的牛奶，但是後來卻突然嚴重嘔吐。當時寶寶吐出大量的牛奶，連幾公尺外的椅子都被嘔吐物濺到。伊凡斯推斷，露西當時應該是用內部本來就有空氣的針筒將牛奶透過鼻胃管注入寶寶體內，過多的空氣和牛奶導致寶寶脹氣，因此才會吐出大量的牛奶。

之前露西接受警方詢問時曾辯稱，嬰兒生病時本來就會吞入大量空氣。但伊凡斯反駁，當時寶寶的嘔吐物濺得連地板、椅子都是，而且寶寶滿臉通紅、全身發紫，看起來很不舒服，根本不可能是因為喝45毫升的奶造成的。

露西遭控訴7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪，不過露西出庭應訊時皆不肯認罪，目前全案仍在審查中。

牛奶 英國

上一則

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

延伸閱讀

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥

再捅皇室 哈利王子驚曝：他們可以撒謊來保護我哥哥
紐約州議會提案 要禁止公務電子設備裝安TikTok

紐約州議會提案 要禁止公務電子設備裝安TikTok
期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗

期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗
勞工新法明年上路 雇主如何自保？專家支招

勞工新法明年上路 雇主如何自保？專家支招

熱門新聞

凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破