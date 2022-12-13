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「自大的爛人」紐西蘭總理罵政敵 被還開著的麥克風錄下播出來

編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭總理阿爾登。資料照片。（美聯社）
紐西蘭總理阿爾登。資料照片。（美聯社）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）13日成了最新一位淪為「熱麥」（hot mic）受害人的領導者。原因是她答完一個在野小黨領導人質詢後稱對方是「自大的爛人」（arrogant prick，prick亦有男性生殖器之意），卻被還開著的麥克風錄到，就在國會電視頻道播放出去。

衛報報導，就在紐西蘭國會質詢期間，自由意志主義派「行動黨」（Act party）領導人西摩（David Seymour）向阿爾登提問，是否能「舉出一個她犯了錯、妥善為此道歉與修正的例子」。

影片來源：YouTube

起身答覆的阿爾登承認紐國應對新冠一個關鍵、但有爭議的政策「管理式隔離」（managed isolation）對民眾一直很困難，但補充指自己支持政府在過去任期所做的工作。

根據報導，阿爾登結束答覆後坐下，對著坐在旁邊的副總理羅伯森（Grant Robertson）小聲說道，「他真是個自大的混蛋」（such an arrogant prick），但她的麥克風此時還開著。就在國會議長鲁拉斐（Adrian Rurawhe）出聲點了下一個議員進行質詢時，阿爾登罵人的話剛好播了出來。

據報導，西摩稍後呈請議長讓阿爾登撤回發言與道歉，但鲁拉斐拒絕，理由是阿爾登已經不在議事堂，他則沒有看到這句話是否被記錄在國會議事錄（Hansard）。

總理辦公室的一位發言人證實，阿爾登後來跟西摩道歉。西摩在議會結束後告訴媒體，稱「我有時候是個沒用的毛利人，其他時候是個自大的爛人，我們真正尋求的道歉是對關心價格上漲與飛車搶劫（ram raids）的紐西蘭人」，並稱阿爾登向他發了簡訊說抱歉。

西摩向記者念出了阿爾登的簡訊內容，「我道歉，這不是我應該說的話，正如我媽會說的，如果你沒有什麼好話要說，那別說出來」。西摩接著說道，「我認同這個看法，就我而言沒事了。我只是要說，謝謝，我希望妳有個非常快樂的耶誕節。說到底，這不是世界末日」。

耶誕節

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