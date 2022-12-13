現需4000護士 醫護納「綠清單」可申請紐居留權

紐西蘭政府為填補專業人士人手短缺，12日宣布修改移民 規定，將專科醫生、護士及助產士列入「綠色清單」（Green List），為他們提供快速及直接的居留權簽證，符合條件者最快可於15日起申請。

移民部長伍德表示，15日起將增列註冊護士、助產士和各類專科醫生入「直通居留（Straight to Residence）綠色清單」，使之由之前需要工作兩年才能申請定居，改為直接獲得居留資格。另自明年3月起，同一清單將列入中小學教師、排水渠工人、熟練的汽車 機械技師和起重機操作員等10類人士。巴士及貨車司機則會有資格獲得有時限居留。總理阿爾登表示，擴大「綠色清單」旨在吸引海外人士到紐西蘭填補勞工空缺。

現時估計紐西蘭需要多4000名護士，單是精神科護士便需要多幾百人，但海外護士申請由7月的174份減至10月的39份。

港媒報導，紐西蘭政府今年5月宣布因應當時新推出的「綠名單」，重新調整移民政策，為不同職業的申請者提供「即時居留」或「工作轉居留」兩種可達致取得居留權的途徑。「即時居留」允許符合條件的從業員立即申請居留權，而「工作轉居留」則要求申請者必須在符合條件的職位工作兩年才能申請。當時註冊護士和助產士這兩個以女性主導的行業，只被列入「工作轉居留」類別，惹來批評，更被指「性別歧視 」。