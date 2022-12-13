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英外相：應跨出舒適圈 友好亞、非、拉美

編譯中心／綜合12日電
英外相柯維立發表對於國際關係布局的演說，宣稱要與亞洲、非洲與拉丁美洲各國建立新關係。（路透）
英外相柯維立發表對於國際關係布局的演說，宣稱要與亞洲、非洲與拉丁美洲各國建立新關係。（路透）

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）12日發表上任後首次重大演說，詳列他的計畫，宣稱要讓外交部化身「銷售員」，讓英國與亞洲、非洲與拉丁美洲各國建立新關係。不過他不願意給出一個「詳細名單」，列出英國究竟想與哪幾個國家深化關係。

每日郵報報導，柯維立在英國外交部的羅加諾廳（Locarno Suite）告訴各國外交官，英國不能一直安逸地待在現有盟友的舒適圈當中。他認為，外交部的任務是要和「經濟方面正在成長」，以及全球「影響力正在提升」的國家接觸，並強化關係。

柯維立形容他的計畫是對「英國長期立場的革新」，且堅稱他並不是要猛然改變英國的外交政策方向，但表示如果英國不努力與成長中的世界強權確立「基本」關係，英國將會「詛咒自己的自滿」。

柯維立表示，「地緣政治重心」正在「朝東及朝南移動」，並稱英國人口的平均年齡比起巴西、印尼和印度要老上許多。英國的人口年齡中位數是40歲，相形之下，巴西是33歲、印尼30歲，印度更是僅有28歲。

他說，在未來數十年，有更大比例的全球經濟，同時也是全球勢力，將掌控在亞洲、非洲和拉丁美洲的手中。這些國家將決定國際秩序，現實是這種情況顯然已存在一段時間，但他不認為現在的英國外交政策有完全趕上這種趨勢。

他說，因此這些國家需要的是經濟成長、創造就業，以及滿足年輕人的願望。這代表的是吸引投資，全面開發國家天然資源，以及掌握新科技的脈動。

他還表示，他的政策沒辦法「很快見到分紅」，呼籲政府觀望「未來10年、15年，甚至20年以上」的發展，並在結交新盟友上發揮「戰略耐力」。

前任英國外相，同時也是前首相特拉斯（Liz Truss）曾經要對抗中國的「一帶一路」倡議。這項計畫目的是深化中國的全球影響力，但被批評者貼上「債務陷阱外交」的臭名。

柯維立警告各國「不要被其他哲學理念所蠱惑」，聲稱英國和發展中國家要推動的新夥伴關係願景，「建立在信任，而非強迫之上」。

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