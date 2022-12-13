印尼禁婚外性行為 峇里島遊客不受限

印尼新法將婚外性行為等納入刑法，引發旅客擔憂，觀光勝地峇里島當局強調，當地不會受新法影響。（美聯社）

印尼 峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對當局頒布婚外性行為為非法的法律可能嚇跑觀光 客的憂慮。

國會上周通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪。瓦揚11日發表聲明試圖安撫遊客，說明這項將在3年內生效的新法，只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。

瓦揚說，那些「造訪峇里島或居住在此的人，不需擔心印尼刑法這項條款生效」。

他表示，刑法中有關這項議題的條款，已從先前較嚴格的版本進行修改，因此「將更能保障每個人的隱私和自在」。

瓦揚表示，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。

此外，瓦揚也駁斥有關航班與飯店房間預約因此取消的「惡作劇」報導，表示旅行社、旅遊與住宿業者及航空公司的統計數據都顯示，計畫在2022年12月到2023年3月到峇里島的遊客人數增加。

印尼國會新通過的「刑法修正案」中，將婚外性行為和未婚同居視為違法，最高可分別處以1年及6個月徒刑，引發許多國際遊客擔憂，特別是經濟相當依靠旅遊業的峇里島，有許多業者擔憂新法會嚇跑國外遊客。

美國也對這項法律表達關切，並警告這可能不利於印尼的投資 環境。