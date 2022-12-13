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標售印尼群島惹環保爭議 蘇富比延後拍賣

編譯中心／綜合12日電
蘇富比原訂上周公開標售印尼摩鹿加群島100多個島嶼，受到印尼官員及環保團體批評，拍賣日延至明年1月24日。（取材自蘇富比網頁casothebys.com）
蘇富比原訂上周公開標售印尼摩鹿加群島100多個島嶼，受到印尼官員及環保團體批評，拍賣日延至明年1月24日。（取材自蘇富比網頁casothebys.com）

國際拍賣公司蘇富比原訂上周公開標售印尼摩鹿加群島100多個島嶼，受到印尼官員及環保團體批評，稱這可能破壞生態及影響當地居民福祉。蘇富比官網已將拍賣日期延至明年1月24日。

蘇富比（Sotheby's）原訂12月8日公開競標維迪保護區（Widi Reserve）島嶼，經印尼媒體報導，立即引發關注。蘇富比已將保護區的競標日期延後至明年1月。

環保團體印尼環境討論會（WALHI）負責海岸、海洋及小島倡議的柏瑞（Parid Ridwanuddin）向中央社表示，維迪群島位於北摩鹿加省（North Maluku）的南哈馬赫拉縣（South Halmahera），沿海有8個村莊，居民6797人。群島水域是保護區，是當地傳統漁民的生活空間。

印尼媒體表示，因印尼禁止向外國人出售島嶼，因此買家必須透過競標PT Leadership Islands Indonesia（PT LII）開發公司的股份，以取得在保護區內建造度假村及住宅的權利。

根據蘇富比官網的資訊，PT LII開發公司花了數年仔細整理規劃、設計及取得許可，並稱之為「世界上生態環境最為敏感的低密度豪華度假村及居住區的開發計畫之一」，文中提及「印尼不允許私人擁有島嶼，但有開發權的企業股份可以出售給任何人」。

印尼海洋事務與漁業部海域空間管理處長馬諾波（Victor Gustaaf Manoppo）質疑其法律正當性，他在上周的記者會上表示，PT LII開發公司並未取得中央政府許可的保護區使用權。

馬諾波並強調「根據法律規定，島嶼不能由外國人擁有，也不能進行交易」。

之前印尼海洋事務與漁業部發言人瓦育（Wahyu Muryadi）對印尼媒體表示，維迪群島不能由外國人擁有，特別是考量該群島中有83個小島是受到保護的森林，而周圍的海洋也受到保護。

印尼海洋事務與漁業部上周在一份聲明中表示：「管理這些島嶼的PT LII開發公司並未取得拍賣許可，包括解決環境問題的使用許可。」聲明中寫道：「當受益人要在沿海地區及小島上定居時，都需要得到批准。」

蘇富比在網站上描述，維迪保護區是地球上僅存最完整的珊瑚環礁生態系統之一，也是如史詩般的動物王國，有數百種瀕危的物種，包括藍鯨、鯨鯊等600種海洋哺乳動物、魚類、鳥類、蜥蜴和昆蟲等。

環保人士表示，類似的開發會削弱當地社群的權利，且可能威脅生態系統，像是雨林、紅樹林、潟湖、湖泊和珊瑚礁，而這都是海洋生物的家園。

印尼環境討論會指出，過去曾發生旅遊公司管理群島後，造成當地社群權利被削弱的情況，柏瑞舉例，2014年西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）的吉利蘇努島（Gili Sunut）在新加坡開發商打造成高級度假村後，島上109個家庭被迫遷離。

他說，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）拉布安巴佐（Labuan Bajo）一座小島上的300多個家庭，則因為島上度假村優先用水，而在獲得乾淨水源上遇到困難。

柏瑞說，若不停止維迪群島的拍賣，類似情況可能發生在維迪群島居民身上，強調自然資源必須由國家控制，並依照人民的最大福祉來管理。

印尼 拍賣 社群

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