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美製戰機不夠強 日本聯手英義研發新戰機抗中國威脅

編譯中心／綜合11日電
日本海上自衛隊紀念成立60周年，在今年10月14日舉行大型閱艦儀式。（路透）
日本海上自衛隊紀念成立60周年，在今年10月14日舉行大型閱艦儀式。（路透）

日本將與英國和義大利共同研發新一代戰機，是二次大戰後日本首度與美國以外的國家發展重大國防計畫。軍事分析家指出，除了避免過度依賴美國科技，此舉也反映日本對中國威脅的憂慮。

日本、英國和義大利9日宣布將聯手研發新一代戰機，將英國和義大利現有的第六代戰機「暴風」研發計畫，與日本為汰換F-2戰機而進行的F-Ｘ戰機計畫，結合為新一代戰機，目標在2035年之前服役。

南華早報報導，軍事分析家指出，此舉反映日本對中國威脅的憂慮，急於研發出能對抗中共最先進「殲-20」匿蹤戰機的新一代戰機。分析家認為，日本想擺脫對美國國防科技的依賴，尤其是美國並不願意與日本分享核心科技。日方也認為日本現有的美製F-35戰機，不符合對抗殲-20的需求。

日本早稻田大學副教授張望指出，這與日本在1980年代發展F-2戰機的情況類似，當時美國限制日本取得先進軟體，現在美國又不願與日本分享核心科技，迫使日本轉向與英國合作。

加拿大軍事雜誌「漢和防務評論」總編輯平可夫指出，「日本讓義大利加入合作計畫是明智之舉，因為義大利是全球發展雷達系統和航太科技的領導國家」。

日經也指出，日本正準備放寬武器出口規定，希望與英義合作生產的新一代戰機最終能賣給其他國家。

此外，日本政府為因應難以攔截的極音速武器，正就升級航空自衛隊用來攔截飛彈的愛國者三型防空飛彈（PAC-3）進行協調，有意配備偵測能力更強的雷達。這項升級計畫將寫入最快12月16日於內閣會議通過的防衛力整備計畫（現行的中期防衛力整備計畫）中。

另據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）宣告，日本與澳洲的安全關係日益「不可或缺」，傳達澳洲希望日本加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的訊息。

澳、日兩國同時也致力於舉行比較複雜和尖端的防衛演習，包括未來可能輪派日本F-35戰機進駐澳洲，而這將再次顯示兩國間的戰略匯合關係。

馬勒斯和澳洲外交部長黃英賢10日在東京與日本防衛大臣濱田靖一、外務大臣林芳正舉行年度「2加2會談」。馬勒斯宣告，決心要使「國防工業日漸與日本融合，透過雙邊及我們與美國的3邊機制進行；而且一旦準備妥當，也可藉由我們在AUKUS的先進軍力建造工作來推動」。

儘管日本不可能指望透過AUKUS取得核子動力潛艦，澳洲官員仍表明，日本可加入AUKUS的其他軍力建造計畫，以發展先進的防衛科技能力。

日本 澳洲 義大利

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