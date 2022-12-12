秘魯新內閣宣誓就職 國內爆發大型示威喊重選

秘魯示威者10日在首都利馬上街，要求釋放被彈劾下台後遭拘留的前總統卡斯蒂約，以及重新大選。圖為示威者展示「解散國會」標語。（路透）

博魯阿爾特（Dina Boluarte）接替遭罷黜的卡斯蒂約（Pedro Castillo）擔任秘魯總統後，10日宣布新內閣成員，與此同時，街頭卻出現大批民眾示威，要求重新選舉。

中央社引述法新社報導，博魯阿爾特是秘魯首位女總統，先前擔任卡斯蒂約左派政府的副總統。她10日主持19位部長的宣誓就職典禮，閣員中有8位是女性。

根據路透報導，博魯阿爾特任命前財政部 副部長康崔拉斯（Alex Contreras）為經濟部長，化學工程師維拉（Oscar Vera）擔任能源與礦業部長。

博魯阿爾特在電視轉播的講話中表示：「我努力籌組團結和民主的內閣，來滿足國家的需求。」

與此同時，不滿卡斯蒂約遭罷黜的民眾發動大型示威，要求重新選舉。示威者視卡斯蒂約遭罷黜為「政變」，質疑博魯阿爾特繼位的合法性，要求釋放卡斯蒂約和重新大選。全國各地都有示威者封路並焚燒輪胎表達不滿。

其中南部安達韋拉斯市（Andahuaylas）爆發警民衝突，至少20人受傷；另有兩名警員一度被示威者挾持，多人被捕。左翼政黨聯同一批學生和工人日前在首都利馬集會，另有多條通往利馬和關乎出口的主要港口等地方的南部公路，被示威者策略性地堵塞。

卡斯蒂約面臨一系列針對自己和家人的貪腐調查，在國會彈劾 表決遭彈劾後，博魯阿爾特7日倉促宣誓就任秘魯首位女總統。博魯阿爾特已表示會做完卡斯蒂約剩下到2026年7月的任期，但她日前也不排除提前大選的可能性。