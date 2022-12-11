我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基與美法土總統會談 稱下周將有重要成果

封面故事／聖誕送禮Q&A 答疑解惑

民間創舉 日本太空公司靠SpaceX之助將登月艇送上軌道

編譯劉忠勇／綜合外電
ispace登月小艇和探測車。（ispace官網）
ispace登月小艇和探測車。（ispace官網）

日本月球探索公司 ispace 由SpaceX的獵鷹九號火箭承載，已自佛羅里達州發射升空，踏上期待已久的月球探索任務。

ispace的Mission 10登月小艇目前先進入繞行地球的軌道，預計明年4月底登陸月球。ispace創辦人暨執行長袴田武史告訴CNBC：「這是新紀元開啟的最初一小步。」他在最近訪談中表示，希望打造月球相關「經濟上可行的生態系」。

ispace在全球有200名員工，其中在丹佛僱有50人，目前為止，已靠發售股票和債券集資2.37億美元，出資者有日本政策投資銀行、鈴木汽車、日本航空。Airbus Ventures。

ispace的Mission 1登月小艇搭載為多國政府機構和企業委託的探索車和酬載，分別來自美國、加拿大、日本、阿拉伯聯合大公國。

在Mission 1發射升空前，isapce列出這次任務要完成的十項里程碑，目前已完成三項，即發射準備、發射出部署、建立通訊。接下來是進入軌道、然後上太空進月球軌道等等。

若登月成功，ispace將是第一個成功登月的民間企業。

SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。（...
SpaceX的獵鷹九號火箭成功將日本ispace太空公司打造的登月艇送向太空。（美聯社）

日本 太空 投資

上一則

因應中國極音速飛彈 日愛3防空飛彈將安裝新型雷達

下一則

多人傷亡 烏克蘭攻擊俄傭兵組織「瓦格納集團」指揮部

延伸閱讀

因應中國極音速飛彈 日愛3防空飛彈將安裝新型雷達

因應中國極音速飛彈 日愛3防空飛彈將安裝新型雷達
是否訪中？日本首相岸田文雄：八字還沒一撇

是否訪中？日本首相岸田文雄：八字還沒一撇
傳美國直接要求日本 聯手打壓中國研發高階晶片的野心

傳美國直接要求日本 聯手打壓中國研發高階晶片的野心
SpaceX衛星計畫 跨大步

SpaceX衛星計畫 跨大步

熱門新聞

英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
華社四人幫 聯手入室搶劫 多戶受害 警方辦案消極

華社四人幫 聯手入室搶劫 多戶受害 警方辦案消極