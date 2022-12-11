因應中國極音速飛彈 日愛3防空飛彈將安裝新型雷達

部署在日本防衛省旁的愛國者3型飛彈系統。（Getty Images）

日本 政府為因應攔截難度很高的高超音速（極音速）武器，將修改用於攔截來襲飛彈的航空自衛隊愛國者3型（PAC-3）地對空飛彈，搭載探測能力更強的雷達。至少兩名日本政府相關人士說，此一部分將寫入內閣會議預定16日決定的「防衛力整備計畫」。

日本讀賣新聞11日報導，極音速飛彈 能夠以逾音速5倍（5馬赫，時速約6125公里）變換軌道飛行。尤其中國的中程彈道飛彈 「東風17」（DF-17）已服役，該型飛彈可搭載高超音速滑翔飛行器（HGV）。這種飛行器從彈道飛彈分離後，就會朝目標滑翔飛行。此外，北韓也曾試射宣稱為極音速飛彈的武器。

日本目前的飛彈防禦重任，係由搭載攔截飛彈的8艘海上自衛隊「神盾艦」，以及34套愛3飛彈系統肩負。但咸認為難以攔截極音速飛彈。

為此，日本政府將修改其部分愛3飛彈，計劃引進美軍也預定配備的美國雷神（Raytheon）公司新型雷達「低空層防空與飛彈防禦感應器」（LTAMDS），探測距離將比目前延伸數倍。希望藉此能識別以高速和變換軌道等方式飛行的飛彈，有效提升攔截率。為強化探測與追蹤HGV的能力，也將提升現有固定警戒管制雷達的性能，並著手次世代警戒管制雷達的整備。

內閣會議將同時決定防衛力整備計畫及「國家安保戰略」，日本政府會在該戰略中載明，日本今後將以「自衛為目的」，保有破壞敵方飛彈發射據點（敵基地）等目標的「反擊能力」，同時將持續尋求加強飛彈攔截能力，俾提升日本的嚇阻能力。