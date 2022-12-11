秘魯新內閣宣誓就職 群眾示威要求重新大選
博魯阿爾特（Dina Boluarte）接替遭罷黜的卡斯蒂約（Pedro Castillo）擔任秘魯總統後，10日宣布新內閣成員，與此同時，街頭卻出現大批民眾示威，要求重新選舉。
法新社報導，博魯阿爾特是秘魯首位女總統，先前擔任卡斯蒂約左派政府的副總統。她主持19位部長的宣誓就職典禮，閣員中有8位是女性。
根據路透報導，博魯阿爾特任命前財政部副部長康崔拉斯（Alex Contreras）為經濟部長，化學工程師維拉（Oscar Vera）擔任能源與礦業部長。
博魯阿爾特在電視轉播的講話中表示：「我努力籌組團結和民主的內閣，來滿足國家的需求。」
與此同時，不滿卡斯蒂約遭罷黜的民眾發動大型示威，要求重新選舉。
60歲的博魯阿爾特已表示會做完卡斯蒂約剩下到2026年7月的任期，但她也不排除提前大選的可能性。
而這正是街頭抗議的主要訴求，全國各地都有示威者封路並焚燒輪胎表達不滿。
卡斯蒂約面臨一系列針對自己和家人的貪腐調查，在國會彈劾表決遭彈劾後，博魯阿爾特7日倉促宣誓就任秘魯首位女總統。
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