安倍晉三遭槍擊身亡 日通過新法 首度規範宗教團體

新法與前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，嫌犯山上徹也（遭壓制者）供稱因母親大量捐款給舊統一教破產，因此對舊統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。（Getty Images）

日本 國會10日趕在會期最後一天，罕見利用周末火速通過用來救濟「舊統一教」被害者及規範惡質捐款的新法。日媒報導，這是日本首度以法律規範宗教法人等團體不當勸誘捐款。

中央社報導，新法跟前首相安倍 晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）破產 ，因此對舊統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟舊統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟舊統一教的關係，也讓因父母沉迷舊統一教受害的第二代出面呼籲，最後催生在參議院全體會議獲表決通過的被害者救濟法案。

日本每日新聞報導，新法正式名稱為「關於防止法人等不當勸誘捐款等法律案」，明文禁止六種令人感到為難的行為，包括法人團體等在勸人捐款時，假借「通靈」煽動捐款人心生不安，告知如果想避免自己及家人發生負面影響就必須捐款等。

如果法人團體違反規定且不遵從中央政府採取的措施命令，新法明訂可處一年以下有期徒刑或100萬日圓（約7322美元）以下罰金等罰則。

民眾若在新法禁止的六種情況下捐款，由於消費者契約法也同時完成修法，新增捐款人本人可取消捐款的規定；甚至捐款人所扶養的孩子與配偶，也可以代捐款人本人要求返還供未來生活費等所需費用。

新法也規定，勸人捐款的法人團體必須顧慮捐款人狀況，「不讓捐款人陷入壓抑個人自由意志、難以做出適當判斷的狀態」；如果違反規定，行政機關將給予勸告或公布該團體名稱。

這次通過的新法除部分內容外，將在公布日起20天後正式施行，但不溯既往。新法也以施行後2年為目標，來檢討是否修正。

產經新聞報導，新法規範對象不是只有宗教法人，還包括一般法人及團體；除了禁止假借「通靈」煽動他人心生不安的不當勸誘捐款行為等，也禁止要求捐款人透過借錢或變賣住所等生活不可或缺的資產，來籌措捐款資金。

不過，富士新聞網報導，過去在家人沉迷特定宗教信仰的環境下成長、化名小川小百合的受害人日前說，這次的新法實際上完全無法救濟到孩童受害，讓新法留下如何因應被害者救濟的課題。