伊朗處決抗議者 聯國人權專員稱殺雞儆猴

伊朗 當局針對撼動政權近三個月的示威活動執行了第一場處決後，聯合國 人權事務高級專員稱伊朗當局此舉是想要對其餘抗議民眾殺雞儆猴。

中央社引述法新社報導，23歲的謝卡里因「仇視真主」遭定罪後，8日遭當局執行絞刑；人權團體譴責這場審判是在作秀。

伊朗司法機關表示，謝卡里在擋住首都德黑蘭一條街道，並傷害與伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊有關聯的準軍事部隊巴斯杰一名成員後遭到逮捕。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼因違反著裝規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗議浪潮。面臨一波波抗議行動，當局表示正在展現「最大限度的克制」。

英國宣布制裁30個目標，包括遭控對抗議民眾實施「惡劣判決」的伊朗官員。

加拿大對伊朗司法部門、監獄體系和警方22名高階成員，以及最高領袖哈米尼的高階幕僚祭出制裁。

根據總部位於奧斯陸的組織「伊朗人權」說法，歐洲外交人士表示，歐洲聯盟（EU）也預備針對導致包含60多名孩童在內至少458人喪命的致命鎮壓行動，對伊朗實施更多懲罰性制裁措施。

監控抗議和警察違規行為的社群媒體 頻道1500tasvir報導，謝卡里被處決時只有少數家人以及安全部隊在場，24小時之後葬於德黑蘭貝赫什特-扎赫拉墓園。

聯合國人權事務高級專員圖克形容這起處決「令人非常不安，顯然是為了對其餘抗議民眾起到殺雞儆猴的效果」。