我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

涉卡達行賄辦世界盃 歐議會副議長遭逮捕停職

編譯中心／綜合10日電
歐洲議會副議長凱利涉及卡達行賄舉辦世界盃，被捕後遭停職。（Getty Images）
歐洲議會副議長凱利涉及卡達行賄舉辦世界盃，被捕後遭停職。（Getty Images）

希臘籍的歐洲議會副議長凱利和國際工會聯盟秘書長等至少五人，9日遭比利時聯邦檢察官發動逮補並搜索辦公室。比利時晚訊報指這次行動與卡達政府涉嫌賄賂舉辦世界盃有關。凱利10日已被暫停副議長職權。

歐洲議會議長梅特索拉10日稍早在推特上表示，歐洲議會「堅決反對貪腐」，並強調將盡一切努力「協助司法調查」。外界對歐洲議會議員涉貪的不滿升高，並呼籲採取行動解決歐洲議會內部腐敗問題。

領先報導此案的「晚訊報」指出，位於布魯塞爾的比利時中央肅貪辦公室昨天同步進行16處搜索並逮捕5人。檢方向該報表示，案情涉及貪污和洗錢，「懷疑一個中東國家試圖影響歐洲議會在經濟和政治上的決議」。報導直指這個國家就是卡達。

凱利是歐洲議會14位副議長之一，希臘媒體報導，她所屬的泛希臘社會運動黨（PASOK）已將她逐出。另外，她在歐洲議會所屬的社會民主黨團（S&D）則宣布要求議會大會暫停處理所有與「該中東國家」有關的議案，包括放寬簽證的議案。

諷刺的是，歐洲議會才在11月24日通過決議關切卡達的人權狀況，包括為了興建世足場館而聘用的外籍移工遭不當對待傷亡，並指卡達是在「可信的賄賂和貪瀆指控下」獲得本屆世足賽主辦權，要求德、法、義等歐盟足球大國要施壓國際足球總會（FIFA）進行徹底改革。

更諷刺的是，同一批被逮捕的歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri）曾是歐洲議會人權小組委員會主席，而國際工會聯盟（International Trade Union Confederation，ITUC）秘書長維森帝尼（Luca Visentini）才剛選上此職，義大利籍的這兩位政治人物在檯面上都是活躍的人權支持者。

據「晚訊報」報導，檢方在潘茲瑞位於布魯塞爾的住處搜出60萬歐元（約63萬美元）現金。

卡達成功舉辦世界盃後，傳下一步將放眼2036年奧運。（美聯社）
卡達成功舉辦世界盃後，傳下一步將放眼2036年奧運。（美聯社）

足球 義大利 民主黨

上一則

烏克蘭空襲俄國領土 美方默許 可能供應長程武器

下一則

美英：俄空前軍事技術支援伊朗 換彈道飛彈、無人機

延伸閱讀

模仿卡達王子 女星金晨戴頭巾掀波 回應：人類何必為難人類？

模仿卡達王子 女星金晨戴頭巾掀波 回應：人類何必為難人類？
歐洲議會美女副議長遭搜索逮捕 媒體爆：涉卡達行賄

歐洲議會美女副議長遭搜索逮捕 媒體爆：涉卡達行賄
爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持

爭取最低時薪25元 SEIU促芝市長候選人支持
火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
哈利與梅根的紀實影片8日首播，倫敦民眾就算上班也要收看。（美聯社）

哈利主攻查理 梅根鎖定威凱 紀錄片向王室全面開戰

2022-12-08 07:07

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室