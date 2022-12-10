普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

俄國總統普亭暗示不排除先使用核武，北約憂心俄烏戰爭會變成歐洲大戰。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)日前再次暗示，俄國 可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。北約秘書長史托騰柏格10日表示憂心，烏克蘭戰爭恐失控，並演變成俄國與北約之間的歐洲大戰。

有線電視新聞網(CNN)報導，繼數天前警告核戰的威脅正在升高後，俄國總統普亭上周暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。

普亭在吉爾吉斯首都比許凱克(Bishkek)一場記者會說：「他們(美國)的戰略中有這一項，文件裡也有載明，提到預防性打擊；而我們沒有。我們這邊是在戰略中制定了報復性攻擊。」

普亭表示，就算俄羅斯一看到核彈射來就立即報復，仍意味著「敵方飛彈彈頭不可避免地會落在俄羅斯聯邦領土上，還是會掉下來」。

他說，美國的政策是不排除解除核攻擊的可能性，而俄國的方針是在萬不得已時才動用核武。

「所以，如果要談解除攻擊，那麼或許可以考慮採用我們美國夥伴的最佳作法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」

他還提到，如果潛在對手認為採用預防性攻擊是可能選項之一，而俄國不這麼認為，那麼俄國仍要考量自己面臨的威脅。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在挪威媒體播出的訪談中表達憂心，指稱在烏克蘭的戰爭可能失控，並演變成俄羅斯與北約之間的戰爭。

美聯社報導，史托騰柏格接受挪威廣播公司(NRK)訪問時指出：「如果事態發生問題，它們可能會變得一塌糊塗。」

他表示：「在烏克蘭發生可怕的戰爭。這也可能演變成全面戰爭，擴大成北約與俄羅斯之間的大戰。我們每天都在努力避免這種情況。」

史托騰柏格受訪時說「全面戰爭無疑可能發生」，並稱重要的是避免一場「涉及更多歐洲國家並演變成歐洲全面戰爭」的衝突。