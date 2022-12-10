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土耳其世界論壇回歸實體 美中台關係首列議題

中央社／伊斯坦堡10日專電
土耳其廣播電視公司國際頻道以「規劃未來：不確定性、現實及機遇」為題，9日舉辦為期兩天的「世界論壇」，約40國的講者共襄盛舉。（中央社）
土耳其廣播電視公司國際頻道以「規劃未來：不確定性、現實及機遇」為題，9日舉辦為期兩天的「世界論壇」，約40國的講者共襄盛舉。（中央社）

土耳其廣播電視公司的「世界論壇」回歸實體，並首度舉行以美中台為主軸的專家圓桌場次，聚焦美對台戰略是否更趨清晰或維持一貫模糊、拜登政府的美中關係前景及台灣於大國博弈下的處境。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）以「規劃未來：不確定性、現實及機遇」為題，9日舉辦為期兩天的「世界論壇」（World Forum），邀請約40國講者共襄盛舉，包括華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）學者柯格曼（Michael Kugelman）、政治大學政治系教授蔡中民及美國丹佛大學教授趙穗生。

柯格曼表示，美國現行對台政策的特色為「演進」，以過去一段時期以來未見的方式變化，例如美國總統拜登4度稱，若中國犯台，美方將出面防衛。雖然美政府而後出面表示對台政策不變，拜登4度做出類似表態恐怕難用口誤解釋。

柯格曼也舉具體實例。拜登曾表示，台灣未來是否獨立，由台灣自己決定，這是值得留意的說法，因為美國多年來明確表示不支持台獨；台灣駐美代表首度獲得官方邀請出席美國總統就職典禮；美國舉辦「民主峰會」邀台出席及華府對立法軍援台灣的諸多討論等，也是重大發展。

柯格曼說，拜登政府將促進民主人權列為外交政策的優先事項，若要討論美國於未來3、5年將如何看待美中台3方關係，應將民主化放入考量。華府許多關鍵人士非常欽佩台灣走過威權，於天安門事件及中國陰影下推動民主化的發展，「這很了不起」。

他指出，從美國的角度來看，台灣民主故事與美國關鍵的印太政策密切相關，國會議員梅南德茲（Bob Menendez）日前提到軍援台灣更稱，台灣民主仍是美國印太戰略的重中之重（beating heart）。

蔡中民則表示，美國政府已傳達了非常明確的訊息，也就是透過軍售強化台灣自衛能力，這不代表美方承諾如果發生戰爭將協助台灣，而是台灣政府及人民需要自我強化自衛能力。

對於美國政府來說，他們需了解台灣是中國永遠不會放棄的核心利益。此外，中國的行為，更像是對美方或台灣作為的回應，兩岸關係與台灣和美國政府的行為高度相關。

對於若干討論認為中國視美國從阿富汗撤軍為對台出手的時機、烏克蘭戰爭鼓勵北京攻台等，柯格曼認為這屬於「小雞（Chicken Little）現象」，也就是毫無根據憂心最糟情況，假設最壞的狀況會發生。

他表示，美國從阿富汗撤軍以及俄羅斯在烏克蘭發動戰爭都表明，大國在軍事行動方面可能會舉步維艱，因此這或許會成為中國攻台的限制因素，北京同時也正面臨經濟放緩等國內挑戰。

蔡中民說，如果有人要發動攻擊，先示警的可能性低，台海局勢或許也可以套用這項思維。當更多共機擾台時，台灣的處境可能是相對安全的，至少現在是如此。另有論述指出北京試圖透過於台灣周邊軍演創造「新常態」，讓台灣乃至世界習慣這種狀況，再突然出手，這也恐怕會是一個問題。

主持人桑基（Andrea Sanke）問及台灣如何看待「一國兩制」時，蔡中民說，香港的案例確實證明了這並非好制度，讓台灣人憂心台灣有天將成香港。

趙穗生表示，「一國兩制」是已故中共領導人鄧小平提出，內容對台灣提供了許多空間，包括與外國訂定條約。習近平8月發布對台白皮書，未再如以往承諾「統一後」不派行政人員與軍隊駐台，「一國兩制」內涵顯然已經改變。

拜登政府下的美中台關係前景方面，蔡中民指出，中國十年前對台祭出多項優惠政策，並未把雙邊拉得更近，反而把台灣推更遠，中國現在正擬定一種與台灣對話的新方式，但迄今雙方仍未交談，無法知道問題解方。透過美國對話是一個可能選項，但效果仍不及直接對話。

柯格曼說，過去幾年一系列事件，包括中國於南海挑釁頻率增、使用言詞更尖銳、強勢的戰狼外交等使美方產生疑慮。此外，民主化對拜登政府來說是重要議題，北京以不民主的方式使用科技，讓華府相當關切。中國近年擴大軍事佈局，也讓美方憂心。

今年的「世界論壇」觸及烏克蘭戰爭、全球糧食安全、地緣政治及如何捍衛數位時代的真相等議題，講者包括土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視訊與會。

拜登 北京 烏克蘭

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