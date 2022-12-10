義大利允救援難民船隻靠港 籲歐盟共抗人口販運

義大利 「安莎國家通訊社」（ANSA）10日報導，義大利政府已允許非政府組織救援海上難民的船隻停靠港口。但為保障邊境安全並抑制人口販運，內政部正研擬制定新規，阻止非常規移民與人口販運。

報導稱，義大利移民政策並沒有急遽轉變。內政部消息人士指稱，內政部為非政府組織（NGO）船隻登陸港口開了綠燈，是因為惡劣天氣和海象很快就會使船上的人面臨風險。

報導也指出，非政府組織的行動在許多情況下往往具有風險與挑釁性，有利無權進入與滯留的移民入境義大利，與所謂人道主義的事由無關。非政府組織常常反而是鼓勵移民離開家鄉的原因之一，導致義大利的非正規移民人數急速持續增加中。

面對日益嚴重的移民問題，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）12月3日參加比利時布魯塞爾地中海對話論壇時表示：「對於管理移民流竄問題，義大利已無法單獨承擔。地中海需要被視為一個命運共同體，而不是一個由人口販子造成的死亡之地」。

她呼籲歐盟 需和非洲及地中海夥伴建構移民合作框架，以共同對抗人口販運問題。

「義大利世紀報」（SECOLO d’Italia）報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）9日參加在西班牙舉辦的「歐盟—地中海9國」（EU-Med 9）會議中呼籲抑制非法移民 ，義大利必須獲得歐盟更多支持，說話才能更具分量且受到重視。

義大利政府的移民政策路線很明確，打擊非正規移民，協助至義大利的外國人融入社會，並與其他相關國家達成具體的移民難民協議。