我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

世足賽／法國力克英格蘭 連2屆晉級4強

義大利允救援難民船隻靠港 籲歐盟共抗人口販運

中央社／羅馬11日專電

義大利「安莎國家通訊社」（ANSA）10日報導，義大利政府已允許非政府組織救援海上難民的船隻停靠港口。但為保障邊境安全並抑制人口販運，內政部正研擬制定新規，阻止非常規移民與人口販運。

報導稱，義大利移民政策並沒有急遽轉變。內政部消息人士指稱，內政部為非政府組織（NGO）船隻登陸港口開了綠燈，是因為惡劣天氣和海象很快就會使船上的人面臨風險。

報導也指出，非政府組織的行動在許多情況下往往具有風險與挑釁性，有利無權進入與滯留的移民入境義大利，與所謂人道主義的事由無關。非政府組織常常反而是鼓勵移民離開家鄉的原因之一，導致義大利的非正規移民人數急速持續增加中。

面對日益嚴重的移民問題，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）12月3日參加比利時布魯塞爾地中海對話論壇時表示：「對於管理移民流竄問題，義大利已無法單獨承擔。地中海需要被視為一個命運共同體，而不是一個由人口販子造成的死亡之地」。

她呼籲歐盟需和非洲及地中海夥伴建構移民合作框架，以共同對抗人口販運問題。

「義大利世紀報」（SECOLO d’Italia）報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）9日參加在西班牙舉辦的「歐盟—地中海9國」（EU-Med 9）會議中呼籲抑制非法移民，義大利必須獲得歐盟更多支持，說話才能更具分量且受到重視。

義大利政府的移民政策路線很明確，打擊非正規移民，協助至義大利的外國人融入社會，並與其他相關國家達成具體的移民難民協議。

非法移民 義大利 歐盟

上一則

美麗島事件43週年陳菊巴黎開講：民主得之不易要珍惜

下一則

土耳其世界論壇回歸實體 美中台關係首列議題

延伸閱讀

義大利總統確診新冠肺炎 僅輕微發燒

義大利總統確診新冠肺炎 僅輕微發燒
歐盟放寬運輸限制後 俄煤海運出口逼近歷來最高水準

歐盟放寬運輸限制後 俄煤海運出口逼近歷來最高水準
拿坡里披薩認證求正宗 義大利製造精神難捍衛

拿坡里披薩認證求正宗 義大利製造精神難捍衛
美通膨削減法 歐盟嗆反制

美通膨削減法 歐盟嗆反制

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
哈利與梅根的紀實影片8日首播，倫敦民眾就算上班也要收看。（美聯社）

哈利主攻查理 梅根鎖定威凱 紀錄片向王室全面開戰

2022-12-08 07:07
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨