美麗島事件43週年陳菊巴黎開講：民主得之不易要珍惜

人權會主委陳菊（右）為台灣民主化歷程的見證者，在美麗島事件43週年之際，10日於人權宣言起源地法國舉辦人權奮鬥史講座具有重要意義。（中央社）

12月10日為國際人權日，也是美麗島事件43週年，人權會主委陳菊受台僑團體邀請在巴黎舉行講座，近200人參與。陳菊見證爭取民主人權的艱辛，表示民主得之不易，人民需有決心奮力守護。

正在訪法的監察院長暨國家人權委員會主委陳菊受台僑團體之邀，主講「人權美麗島：陳菊與台灣人權奮鬥史」講座。主持人台法文化獎得主、里昂政治學院講師高格孚（Stéphane Corcuff）開場時表示，台灣自戒嚴開始，就不斷出現法國歷史學家維諾克（Michel Winock）所說的「自由的聲音」。

高格孚表示，尤自70年代起，民間社會力量迸發，其中很重要的就是1979年國際人權日發生的高雄美麗島事件，陳菊在內的美麗島雜誌成員組織上千人抗議獨裁，遭警方暴力鎮壓，為台灣自二二八事件 後最大的警民衝突。

作為台灣民主發展的抗爭者與見證者，陳菊首先向現場近200位聽眾分享戒嚴下的台灣及起身抗爭的緣由，她展示政治犯審判槍決前的照片，表示「他們為了自由人權，帶著微笑慷慨赴義，令人心痛不捨」，不少現場聽眾鼻酸、拭淚。

她提及美麗島事件的訴求，包括解除黨禁與總統直選，如此正常的要求，卻換來叛亂罪和唯一死刑。高雄事件的規模加上被告林家滅門血案，使國際譁然，政府也在國際壓力下首次公開審判。被告在審判中談論理想與民主改革，意外成為台灣公民教育 與民主發展的轉捩點。

在國際特赦組織等機構救援與聲援下，死刑最後改為12年徒刑，陳菊在服刑6年多總算得以重見天日。陳菊語重心長表示，「民主的正常化，是前仆後繼的犧牲換來的；今天不守護，明天可能就會失去」。

對於民眾提問國際支持較少，是否感覺孤單？陳菊回覆表示，「要沒有恐懼且尊嚴的生活。追求自由，需自立自覺，才能引起國際社會重視與支持；抗爭有決心，就會獲得認同」。

針對台灣死刑議題，陳菊明確表示，人權會主張台灣應廢除死刑，但台灣8成民眾反對廢除，因此著重社會對話，確保被害者的權益與正義能得到伸張，並找到取代死刑的方式等都是努力方向。

最後面對法國國際廣播電台（RFI）關於中國白紙運動 的問題，陳菊說，「台灣支持自由民主，過程雖艱難，但民主果實甜美，須勇敢追求」。

這次訪法，陳菊和參議院副議長李察（Alain Richard）、國民議會副議長賈樂琪（Élodie Jacquier-Laforge）、法國歐洲暨外交事務部人權大使波里昂（Delphine Borione）、巴黎市政府負責人權業務的副市長羅梅洛－米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）等人見面。

陳菊向中央社說，除政府外，也和法國國家人權諮詢委員會（CNCDH）、國際人權聯盟（FIDH）等有深刻交流，「他們告訴我，台灣人民為追求自由、人權所做的努力讓他們深受感動，且對於台灣一直被排擠於國際組織之外感到非常關切」。

陳菊說：「這次訪法，法國各方表達支持立場，台灣也會繼續努力，不會放棄。」人權會也會繼續跟國際人權組織在廢死、反酷刑等議題上合作。

駐法代表吳志中告訴中央社，除半導體等經濟因素外，台灣戰略地位也建立在人權、民主之上。世界不樂見中國極權模式擴張，台灣則展示了華人社會能和民主人權普世價值共存。

吳志中說，陳菊出訪，除了她本身的抗爭故事外，也告訴法國台灣民主運行順暢，印證台灣信仰的人權價值。

他認為演講傳達重要訊息是，「不要讓追求民主的人感到孤單，台灣也要努力站起來」。現場也有不少中國聽眾告訴他，「請台灣要保護好自己」，令他頗為感動。

主辦單位法國台灣協會會長薛雅俶告訴中央社，舉辦活動單純是想為台灣做些什麼，「如院長所說，台灣人應自己站出來，努力爭取，其他人就會站出來和你一起完成，一切因緣際會、水到渠成」。

薛雅俶紅著眼眶說，「陳菊院長真的很難得，她經歷過這麼多殘酷的事情，但還是能保持溫柔，我們都要學習」。