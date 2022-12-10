全球房價指數 土耳其漲最凶 美國排第8

全球房價指數土耳其漲最凶 ，3季房價飆漲189.2%高居全榜首；圖為首都安卡拉商業及住宅區近一年來租金狂漲。(路透)

根據Knight Frank公布的最新全球房價 指數，儘管2022年經濟震盪，上季房價卻仍勁揚，年增率8.8%，雖已低於今年第一季創下的峰值10.9%，在調查的56個國家裡，土耳其房價漲最凶，高居榜首，南韓 則有減幅-7.5%，排名墊底。此外，美國房價飆漲10.8%，與葡萄牙和北馬其頓則共居第8名。

第3季的數據是依名義價格計算，未經通膨調整，技術上而言，土耳其第3季房價飆漲189.2%，高居榜首，與第2名愛沙尼亞的27.3%和第3名匈牙利的23.7%，都拉開了很大一段距離。Knight Frank國際住宅調查主管Kate Everett-Allen撰寫報告時表示，主要原因就是土國通膨猖獗。

排名下滑的都是最近升息力度大的國家。例如，過去三個月，加拿大在榜上的名次由第10名掉到第34名，澳洲 由28名跌到47名。依名義價格，兩國的漲幅分別是6%和1.5%，依實質價格的話，則都出現負成長。

56個國家裡，48國的房價都攀高，有21國的漲幅是兩位數。房價下滑的僅有6個國家：南韓、香港、秘魯、中國、紐西蘭和摩洛哥。南韓年減7.5%，經通膨調整後，擴大到-12.4%。