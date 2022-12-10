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印尼新刑法恐侵犯人權 聯合國關切

編譯中心／綜合9日電
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在國會前高舉海報表達抗議。刑法修正案通過後，聯合國8日發表聲明，對這項法案恐侵犯人權表達關切。（中央社）
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在國會前高舉海報表達抗議。刑法修正案通過後，聯合國8日發表聲明，對這項法案恐侵犯人權表達關切。（中央社）

聯合國8日發表聲明指出，對印尼剛通過的刑法修正案感到擔憂，因新法違背基本的自由與人權；聲明也附上聯合國人權專家提出類似擔憂的信函。

中央社報導，聲明中指出，聯合國樂見印尼修定法律而更為現代化，但修定後的刑法某些法條似乎不符合基本自由和人權，像是平等且不受歧視被法律平等保護的權利，以及隱私權及宗教和言論自由等權利。

聲明寫道：「修訂後的刑法修正案（KUHP）中，有些法條違反印尼在人權方面的國際法律義務，像是可能將新聞工作定罪，侵犯新聞自由，另外有些法條則歧視婦女、女孩、男孩和性少數群體（sexual minorities）。」

另外，聯合國也關注新刑法可能加劇性別暴力，以及基於性取向和性別認同的暴力。其他條款則有可能侵犯宗教或信仰自由的權利，並可能使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度，導致對他們有暴力行為。

聲明也提及，聯合國人權專家在給印尼政府的一封信中也表達關切。人權專家在信中表示：「在印尼政府準備實施新刑法之際，我們呼籲行政和立法當局，必須確保該法符合印尼的國際人權法律的義務，以及對落實2030年議程及聯合國『永續發展目標』（SDGs）的承諾。」

信中也指出：「我們鼓勵政府繼續與更廣泛的民間社會和相關人士公開對話。」

印尼媒體時代報（Tempo）報導，國家刑法推行小組發言人阿里斯（Albert Aries）9日對聯合國的關切做出回應。他表示，新聞工作者的批評不會受到懲罰，因為這是對公共利益有關的事情進行監督的一種形式。

他說，政府尊重聯合國對與平等、隱私、宗教自由和新聞業有關議題的關注，而正是基於這個基礎上，新刑法考慮到人權與義務間的平衡，並進行規範。

阿里斯也否認有關新刑法不符合人權價值觀，並對時代報說：「新刑法不歧視婦女、兒童和其他少數群體，也不歧視新聞界。」

另外，他也反對該法會使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度的說法，並補充，在考慮到公民與政治權利國際公約（ICCPR）及民間團體的意見下，已經調整刑法修正案對於監督有關宗教犯罪行為的相關條例。

印尼國會6日通過備受爭議的刑法修正案，許多條款備受爭議，像是婚外性行為最長可判處一年徒刑，禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，以及對示威遊行的限制更為嚴格。

印尼政府多次表示，刑法修正案是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法。原訂2019年進行討論，卻因引發大規模抗議而擱置，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。為此，民間團體日前曾赴國會抗議。

印尼 聯合國 歧視

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