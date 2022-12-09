金融詐騙鎖定失智者 星國親友偕醫師律師騙親屬最痛心

失智症協會／亞太國際會議研討會開幕儀式，ADI執行長寶拉‧巴巴里諾Paola Barbarino專題演講。（記者林俊良／攝影）

失智 者因認知功能障礙容易被誘導購買高風險產品，或碰上金融詐騙 匯出大筆款項、將不動產設定抵押權甚至借貸、刷爆信用卡卻無力支付債務，進而辦理信用貸款、或替人作保，甚至被當作人頭帳戶，莫名淪為犯罪者。

全球失智者皆面臨金融詐騙風暴，各國專家分享經驗，也呼籲政府修法、採取行動，保護失智者不因病情而成金融詐騙無辜受害者。

2022國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會今年於台灣舉行，首度將「失智金融友善」議題作為大會專題報告之一，顯現失智者遭詐騙在各國已是不容忽視的嚴重問題。

日本京都府立醫科大學研究所教授、老年精神科醫師成本迅（Jin Narumoto）表示，日本人口老化同時，失智人數也增加，同樣地，其資產也不斷增加，目前全日本約10%的資產由失智者持有。假設一間銀行若有100萬名高齡客戶，其中4000人在一年內可能得到失智症。

成本迅（Jin Narumoto）表示，失智症因認知功能下降，會遇到金融決策困難、遭詐欺等情況，據調查，三成以上家庭照顧者發現，失智者出現不必要購物、簽訂不平等合約等財務問題，因此七成家屬設法代替管理失智者的銀行存摺。

成本迅近年與日本多位醫師、律師、社工等專家組成研究小組，並撰寫「日本金融機構高齡客戶支持對應報告書」，已由台灣失智症協會翻譯成中文。書中將醫學概念結合金融實務，教授銀行從業人員如何辨識失智者，也建議金融機構應為失智客戶建立指定代理人，協助完成各項程序；失智客戶要購買金融商品前，會建議客戶「自己描述一次」正在進行的交易內容，確保客戶真的理解交易內容及利益與風險。

新加坡 失智症協會執行長Jason Foo分享，新加坡現行規定，國民在還有心智能力時，可先簽署「永久授權書（PLA）」，並指定一位親友擔任受贈人或代理人。但近六個月新加坡出現許多「失智者被親友詐騙金錢」新聞報導，令人感到非常難過，甚至有親友看到長者疑似失智，惡意結合醫師、律師來「說服」尚有心智能力的失智者並簽署PLA，進一步成為代理人，完全掌握失智者的資產，「相當可悲」。

Jason Foo表示，高齡者可透過信託來管理資產，但當失去心智能力時，法院可以指定代理人來處理失智者財務，不過過程複雜，因此建議高齡者還有心智能力時簽署PLA，一但喪失心智能力，PLA的受贈人就能透過信託，全權管理失智者的財務。

不過，Jason Foo表示，過去曾發生，一名失智者要動一項經由醫師建議的昂貴手術，遭到代理人阻止、拒絕支付，認為動手術後剩餘遺產會過少，此時信託也無法檢視代理人決定是否正確。

Jason說，現行新加坡法律不夠嚴格，若發生糾紛僅能透過報案，但警方調查有困難，但由於新加坡民情，長者多半信任並讓自己的孩子成為代理人，完全管理自己的財務。協會不斷訴求政府進行修法來保障失智者，尤其應制定法律，制裁配合家屬對失智者開立心智證明的醫師及律師，另也持續教育高齡者，應以信託來保障自我權益。

英國失智症協會（Alzheimer's Society）專案經理Bindi Dhesi表示，失智者因記憶不佳，與銀行、社會保險公司互動時，常碰到不會操作流程、忘記繳費導致負債、無法理解或調整財務服務內容、自我感覺壓力等，若失智者憂心忘記密碼，有時會存放在不安全地方，甚至把密碼交給別人，增加金融風險，現行許多銀行提供線上平台或自助服務，但失智者來說很複雜，不一定善於使用電腦，他們更傾向臨櫃辦理，也維持必要的人際互動。

Bindi Dhesi說，英國失智症協會也提出金融銀行策略變革建議，像是建立新型態「獨立帳戶」，已被診斷失智症的客戶的帳戶，同時有多方控管及保障，可避免客戶財務遭剝削，客戶自己也能掌握帳戶使用，該項模式獲得多方迴響，也在其他國家推出不同類型帳戶。此外也鼓勵客戶自行揭露失智病史，銀行會提供特定支持服務，推動後已超過14.5萬名客戶向銀行揭露失智診斷，並獲得銀行支持服務。

南韓國家失智症中心研究員Okjin Rhee分享，因許多失智者為獨居者，南韓政府會指定監護人來保護失智者資產，現約有100位監護人，這些監護人都經過財務支持等金融方面的教育培訓。

台灣失智症協會法律顧問鄭嘉欣表示，台灣許多失智者遭金融剝削，包括被詐騙、辦理信用貸款、替人作保甚至淪為人頭帳戶，台灣在身心障礙者權利公約（CRPD）框架下，一方面要賦予失智者平等使用金融服務的權利，但也要維護失智者財產不受剝奪，形成雙面刃議題。衛福部公布失智政策綱領2.0時，金管會也推動失智金融友善體系，及財務金融安全保障規劃，保障失智者經濟安全。

鄭嘉欣說，今年10月金管會也推出新策略，高齡者客戶預設「第二聯絡人」，當銀行員發現異常交易時可立即通知；對失智者說話速度應放慢，將複雜程序拆解、並搭配手勢，協助失智者理解所有的程序，對於失智者重複提領的行為，銀行可以開立收據，避免失智客戶重複提醒；以及以同一位銀行員服務失智客戶，讓他感覺安心且有熟悉感，並將互動過程以文字紀錄，供下一次服務的行員做參考；交易時不應以誘導式提問，應以開放式問答，讓失智者自行說明，以示完全了解交易意義。