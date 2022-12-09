二戰英空軍最後「大壩狙擊手」辭世 享壽101歲

二次大戰期間參與轟炸納粹德國工業中心任務最後一名在世機組員強生8日過世，享嵩壽101歲。（取材自英國皇家空軍網頁raf.mod.uk）

在二次大戰期間以納粹德國 工業中心為轟炸任務的最後一名當年英國皇家 空軍（RAF）中隊在世機組員強生（George Johnson）過世，享嵩壽101歲。

中央社引述法新社報導，強生於7日晚間在英格蘭西部布里斯托（Bristol）附近一家養老院安詳離世，他的家人隨侍在側。

強生是當年英國皇家空軍617中隊的一名瞄準手，參加「大壩狙擊手」（Dambusters）突襲行動，使用特製的「彈跳炸彈」（bouncing bombs，彈跳過程當中，炸彈可避開像魚雷保護網等障礙物而成功破壞目標）瞄準德國堅固的水壩。

在1943年5月16日至17日的突襲中，任務目標的3座水壩有2座被摧毀，引發魯爾河谷（Ruhr）一場災難性洪水，毀滅多座發電站和工廠。

強生以中隊長軍階從皇家空軍退役，當時有23萬5000人連署請願，要求當局表彰他戰時的貢獻；2017年強生獲英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）頒予大英帝國勳章（MBE）。

英國皇家空軍表示，獲悉強生離世後「深感哀傷」；並以皇家空軍格言「度過苦難，以達星辰」（Per Ardua Ad Astra）致上弔唁。

自2019年1月強生的同僚蘇瑟蘭（Fred Sutherland） 去世後，強生就是當年617中隊參加「懲戒行動」（Operation Chastise）的僅存在世成員。

當年的突襲行動，來自英國、加拿大、澳洲和紐西蘭共133名盟軍機組人員駕駛19架蘭卡斯特轟炸機（Lancaster bomber）執行任務，其中53人陣亡，3人被俘。