近30年頭一遭 英通過新礦案 挨轟開環保倒車

英國 政府7日批准開採新煤礦，係近30年來頭一遭。環保人士抨擊首相蘇納克領導的保守黨政府這項決定，斥為在對抗氣候變遷 上大開倒車。英國「城鎮升級、房屋與社區部」則指稱，這些煤會用於生產鋼鐵，若不批准開採，就得進口。

該部在大臣戈夫同意後宣布，新開採的煤將替代進口煤，而非用於發電。該煤礦未來作業時，會設法達到「淨零碳排」，並可望有助當地近幾10年來囿於煤礦及工廠關閉而亟需的就業和經濟。路透報導，預料其中大多數煤將外銷歐洲。5年後，該礦每年所產逾80％的煤，則將送往英格蘭東岸一個出口集散站。

新煤礦會開採用於煉鋼的焦煤，礦址位於英國不列顛島與愛爾蘭間的愛爾蘭海，並重啟懷特海芬1座化學工廠進行加工，當地距離倫敦西北方550公里。英國政府7日另撤銷了不得在該國新建離岸風電場的禁令，反對人士認為，此舉旨在沖淡外界對其准許開採新礦的批評。

由於英國在以潔淨再生能源，替代汙染化石燃料的領域引領全球，反對人士斥新礦為對英國此1地位的1記重擊。這也有損國際社會欲逐步淘汰煤炭的努力，使英國更難以達成在2035年前，100%發電均取自潔淨能源來源，以及在2050年前實施淨零碳排的目標。

領導英國政府諮詢機構「氣候變遷委員會」的保守黨前英國環境大臣甘莫直言，針對英國的氣候優先要務，這項決定向其他國家發出完全錯誤的信號。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭造成石油 及天然氣價格飆漲以來，英國就採取若干支撐其國內能源供應的措施。