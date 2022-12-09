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日經：日本考慮在新國安戰略 首度把中國列為「國安挑戰」

編譯簡國帆／綜合外電
日本首相岸田文雄（左）今年11月與中國領導人習近平會面。（路透）
日本首相岸田文雄（左）今年11月與中國領導人習近平會面。（路透）

日經新聞報導，日本將考慮在新版國家安全戰略中，史無前例地把中國列為「戰略挑戰」，對中國採取更強硬的立場，也符合美國和北約近來文件的態度。

日本政府8日在與執政聯盟夥伴公明黨開會時，提議修改這項措辭。日本目前的國安戰略為2013年編纂，稱呼中國的「對外立場與軍事活動」是「一大疑慮」。也有與會者呼籲以另外一個章節，專門致力於與中國合作與建立信任。

執政黨自民黨4月在提出新版國安戰略建議時，指稱中國的軍事活動嚴重威脅國際社會，敦促採取更強硬的措辭。公明黨的態度則較審慎，擔心觸怒中國會干擾雙邊關係。

自民黨和公明黨將持續討論，敲定文件細節，雙方的妥協選項之一，是在國防戰略指稱中國的活動是「威脅」；國防戰略在日本安全文件的位階低於國安戰略。

日本認為，若對陸立場能和美歐一致，將讓三方國防當局更能協調目標與操作。日本希望運用與美國結盟的籌碼，強化與歐洲國家的安全合作。

美國已在10月發布的最新版國安戰略，形容中國為「美國最重大的地緣政治挑戰」，國防戰略也形容中國是「對美國國安的最全面與嚴重挑戰」。北約在6月的戰略概念文件首度提到中國，認為中國的野心和政策「對我們的利益、安全和價值構成挑戰」，但未形容中國為威脅。

不過，東京許多政治人物希望著重在強化日中關係。首相岸田文雄的目標是與中國建立有建設性的穩定雙邊關係，今年11月也與中國領導人習近平會面。

日本 北約 岸田文雄

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