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英國機場將聖誕罷工8天 上萬航班恐取消 英相擬嚴法壓制

編譯中心／綜合8日電
英國機場人員聖誕假期將罷工8天，預計上萬航班取消，超過200萬遊客受影響；圖為英國倫敦希斯洛機場。（路透）
英國機場人員聖誕假期將罷工8天，預計上萬航班取消，超過200萬遊客受影響；圖為英國倫敦希斯洛機場。（路透）

因不滿資方提出的加薪方案，英國鐵路工會從平安夜開始一連4日罷工，橫跨聖誕節。而昨天，英國機場邊檢人員也將於聖誕期間罷工8天，倫敦希斯洛、曼徹斯特等多個主要機場受影響，預計有達1萬航班被取消，逾200萬名旅客行程受影響。英國首相蘇納克誓言祭出新的「嚴法」，以制止公共服務業近期的罷工潮。

英國公共和商業服務工會（PCS）昨宣布，旗下負責檢查護照的海關人員投票舉行罷工。希斯洛、蓋特威克、曼徹斯特、伯明翰、格拉斯哥和卡迪夫機場等受僱於內政部的邊檢人員，將在23日至26日，及28日至31日罷工。紐黑文港海關人員也會參與；多佛港的移民部門人員則可能罷工。

PCS表示，約有2000至3000名工作人員將參與罷工，以要求加薪10%應付高通膨及能源價格上升之下的生活。預計有超過1萬班航班取消、逾200萬名旅客受影響。工會警告，若當局不回應訴求，會將工業行動升級至新年。

內政部發言人表示，對PCS決定感到失望，但也稱已制定計畫減輕影響；交通部則表示，將派軍人前往機場及港口提供支援。

對於罷工潮如雨後春筍，英相蘇納克周二誓言祭出新的嚴厲法例禁止。蘇納克日前表明：「若工會領導人繼續不講道理，那麼我有責任採取行動，保護英國民眾。」執政保守黨上月初已經向國會下議院提交一項法案，確保國內交通網路能夠在最低服務水平之下繼續運作，目前正處於二讀階段，計畫1月宣布。

反對派工黨黨魁凱爾批評，新法根本無助解決工業行動。凱爾批評蘇納克袖手旁觀，應該坐在談判桌面前解決問題。

除了機場邊檢人員之外，鐵路工人、教師、消防員，亦因為不滿薪金增幅追不上通脹，將於聖誕期間罷工。同時，英國醫護也決定於15日及20日發動罷工，就連部分郵政人員亦決定不會在此時期工作。

罷工 英國 機場

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