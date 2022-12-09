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神學士掌權後首次公開處決 聯合國、美國同聲譴責

編譯中心／綜合8日電
一名神學士安全部隊成員6日在賈拉拉巴德一條街道的檢查站站崗。（Getty Images）
一名神學士安全部隊成員6日在賈拉拉巴德一條街道的檢查站站崗。（Getty Images）

神學士（Taliban，另譯塔利班）控制阿富和長達一年，政府表示，一名被判謀殺罪的阿富汗男子7日遭公開處死。這是神學士重掌政權以來首次證實公開處決，聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人對此表達「深切關注」。

中央社引述法新社報導，神學士當局最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）上個月命令法官們全面執行伊斯蘭教律法，包括公開處以死刑、石刑和鞭刑以及截斷竊賊四肢。

此後，他們執行過數次公開鞭刑，但7日在西部法拉省（Farah）同名省會執行的死刑，為神學士當局首度承認的公開處決。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在聲明中表示：「最高法院奉命在國人的公開集會上執行這一命令。」他指的是伊斯蘭教律法中「以眼還眼」的正義。

穆賈希德在聲明中表示，那次死刑由受害者的父親行刑，他用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍對著被判死的男子連開3槍。

聲明也指出，被處決的男子塔米爾（Tajmir）謀殺一名男子並偷走他的摩托車和手機，「後來，這人被死者子女認出」並坦承犯行。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）對此事表達「深切關注」。崔布雷說：「我們的立場從未改變，聯合國反對死刑…我們呼籲阿富汗停止執行死刑。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，神學士當局「卑鄙的」公開處決破壞了對世界的承諾。

普萊斯還說：「這向我們表明，神學士當局試圖恢復他們在1990年代的退步及虐待做法。」

神學士 聯合國 阿富汗

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