伊朗首度處決頭巾抗議者 最高領袖遭胞妹批專制

官媒伊朗通訊社報導，伊朗8日處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子，這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。圖為伊朗報紙頭版印有艾米尼照片。（路透）

官媒伊朗 通訊社報導，伊朗今天處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子，這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。於此同時，伊朗最高領袖哈米尼的妹妹抨擊哥哥「專制」，也表態支持因庫德族女子艾米尼死引發的頭巾革命。

伊朗通訊社報導：「暴徒謝卡里（Mohsen Shekari）9月25日封鎖（德黑蘭）沙塔可汗大道，並刺傷一名和伊斯蘭革命衛隊有關聯的巴斯杰民兵組織成員左肩，他今天上午在伊朗首都伏法。」

伊朗當局不斷鎮壓頭巾革命抗議活動，伊斯蘭革命衛隊5日讚揚司法部 門強硬立場，並鼓勵它迅速和果斷地對遭指控「危害國家安全和伊斯蘭罪行」的被告作出判決。

83歲的伊朗最高領導人哈米尼指責美國及其盟友煽動抗議活動，並試圖將抗議活動描述為「暴動」。

哈米尼胞妹巴德里（Badri Hosseini Khamenei）則在由兒子公諸於網路的信中表示：「我反對哥哥的行為。」她據信人在伊朗，兒子則住在法國。

巴德里指責這個政權自1979年伊斯蘭革命推翻國王以來，「除了為伊朗和伊朗人帶來痛苦和壓迫外，什麼也沒做」。「伊朗人民理應享有自由與繁榮，他們的起義合情合理，也是實現權利的必要之舉。」「我希望看到人民勝利，很快能推翻這個被暴君統治的伊朗。」

巴德里說：「哥哥聽不進伊朗民眾的心聲，誤以為傭兵和貪財之輩才是伊朗人民的聲音。」她表示：「他用不尊重且無理的字眼來形容受迫害但勇敢的伊朗人，那些字句其實應該安在他自己身上。」