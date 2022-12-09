輸球才播？北韓打破禁忌轉播南韓世足賽 罕見提孫興慜

孫興慜帶傷上陣，率領南韓征戰世界盃。（美聯社）

北韓 轉播本屆世界盃比賽有三隊比賽不播，包括南韓 、日本和美國。但這個例子日前被打破了。

韓聯社8日報導，朝鮮中央電視台7日播放了南韓隊在16強賽以1：4不敵巴西 ，並首次提到帶傷上陣的主將孫興慜。北韓解說員在開場前詳細介紹了南韓隊陣容，還無刪減播出孫興慜與巴西隊席爾瓦握手交談的場面。北韓轉播南韓隊比賽、詳細介紹南韓國家隊運動員都是極其罕見的。

此前北韓電視台南韓隊稱作「一支球隊」，不播南韓隊的比賽，甚至在播出其他比賽時屏蔽觀眾席出現的太極旗或南韓汽車廣告的畫面。但此次幾乎原封不動播出南韓與巴西長達100分鐘的淘汰賽，也沒有剪掉現代汽車廣告。

巴西隊的李察里森(右)賽後安慰南韓球星孫興慜。(路透)

考慮到北韓電視台播出的內容和播出的形式都受勞動黨宣傳鼓動部指導的情況，此次播出南韓隊比賽也不可能沒有領導班子批准。在南韓止步16強的情況下，朝方似乎認為沒有必要連南韓敗北的比賽也禁播。

另一方面，南韓政府智庫「統一研究院」報告指出，北韓今年試射飛彈的品質與數量，都創歷年新高。

統一研究院的北韓研究室室長洪珉表示，自1984年以來，北韓試射飛彈與核試爆的總次數為183次，除了六次核試爆，短、中、長程飛彈、巡弋飛彈、潛射彈道飛彈（SLNM），一應俱全。如果一次試射數枚飛彈，仍算做一次。

從金氏王朝祖孫三代來看，金日成時期有8次，金正日時期有28次，金正恩有147次，占八成比率。尤其是今年，共試射39次，2016年的25次居次，2014年的18次排第三。

洪珉指出，金正恩時期的飛彈試射和核試爆在數量和種類上都超過父親與祖父。另外，北韓之前六次核試爆中有三次在秋天舉行，就是9到10月。北韓固定核試爆的豐溪里今年夏天下雨特別多，地面變得濕軟，可能會影響儀器測量準度，甚至輻射汙水外溢。