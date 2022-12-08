日富豪帶8人上太空 名單揭曉 真的有BIGBANG成員

日本億萬富翁前澤友作。(路透)

日本 億萬富翁前澤友作，計畫明年進行「Dear Moon」太空 之旅，邀請八位藝人、藝術家和運動員等與他一起繞月飛行，名單8日揭曉，南韓團體BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）也入列。

前澤友作8日在網上發布一段影片宣布與他一起繞月的成員名單，包括美國知名DJ青木（Steve Aoki）、韓團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）、太空YouTuber杜德（Tim Dodd）、印度演員喬西（Dev Joshi）、捷克舞蹈家耶米（Yemi A.D.）、英國攝影 師利亞Karim Iliya、美國攝影師霍爾（Brendan Hall）以及愛爾蘭攝影家艾登（Rhiannon Adam），另外還有兩名候補人員，分別是曾獲2014冬季奧運女子單板滑雪金牌的費琳頓（Kaitlyn Farrington）和日本舞者Miyu，旅行費用全由前澤友作承擔。他去年曾表示，希望囊括來自各種背景的人。

前澤友作去年才搭乘俄羅斯太空船完成12天太空旅行，成為首位登上國際太空站（ISS）的日本平民，他2018年已與馬斯克的Space X簽約，預計2023年包下太空船繞行月球一圈。