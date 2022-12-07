美義外交高層會談 反對片面改變台海現狀

義大利外交部長塔加尼（右）會見美國副國務卿薛曼。（歐新社）

美國與義大利 外交高階官員在羅馬會晤，聚焦如何因應全球挑戰。雙方在會中表達反對片面改變台海現狀的行徑，也強調在俄羅斯殘酷攻擊烏克蘭 人民與建設之際，會共同支持烏國。

副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）本月5日至11日出訪歐洲，計劃訪問英國、義大利、梵蒂岡、法國、德國及捷克等國。此行目的包括深化美歐雙邊關係、深化對烏克蘭的支持、協調如何因應俄國發動戰爭，以及討論雙方在印太區域的戰略。

薛曼6日到達羅馬，接連兩天相繼與義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、秘書長謝國宜（Ettore Sequi）舉行雙邊會談。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天發出的會議摘要，薛曼與塔加尼、謝國宜的兩場會談皆觸及台海情勢，雙方在會中表示反對單方面改變台灣海峽現狀。

根據會議摘要，雙方也談到能源安全、俄烏戰爭、強化跨大西洋聯盟等議題。

總統拜登（Joe Biden）政府上任以來，積極把台海安全議題國際化，拉攏他國共同關切台海和平與穩定。單單12月上旬，台海安全就已出現在美國與法國、歐盟、澳洲的雙邊聯合聲明中。

美法兩國總統1日在白宮會晤，會後聲明重申維繫台海和平與穩定的重要性；美歐2日舉行高階中國議題對話，會後聯合聲明重申台海和平與穩定重要性，並關切中國挑釁行為提高台海危機風險；美澳6日舉行2+2會談，會後聲明除關切台海局勢外，也強調會支持台灣有意義參與國際組織。