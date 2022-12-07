涉嫌極右陰謀推翻政府 德國警方大舉出動、逮捕25人

BBC報導，德國有25人因涉嫌陰謀推翻政府而在各地的突襲行動中被捕。德媒報導指出，這群極右與前軍方人士計畫衝入議會大廈、德國國會大樓與奪取政權。（路透）

BBC報導，德國 有25人因涉嫌陰謀推翻政府而在各地的突襲行動中被捕。德媒報導指出，這群極右與前軍方人士計畫衝入德國國會大樓（Reichstag）與奪取政權。

根據報導，一位名為「海因里希13世親王」（Prince Heinrich XIII）的71歲小貴族據稱是這群人計畫的核心。德國聯邦檢察官 表示，在橫跨11個邦逮捕的人士之中，這位「海因里希13世親王」是2名被控的頭目之一。

報導指出，陰謀策畫者據稱包括了極端的「Reichsbürger」（Citizens of the Reich，帝國公民）運動成員。該組織長期以來一直因暴力攻擊與種族主義陰謀論而被德國警方盯上，還拒絕承認現代德國國家。估計有50名男女被指稱是該團體的成員，據稱他們密謀推翻聯邦共和國，並用一個以1871年的德國、即德意志第二帝國（Second Reich）為藍本的新國家取而代之。

德國聯邦檢察官辦公室的發言人表示，「我們還沒有這個團體的名字」。

報導稱，三千名員警參與了橫跨德國大部分地區的130場突襲行動，有2人在奧地利與義大利 被捕，被拘留者定於當天稍晚接受偵訊。聯邦司法部長Marco Buschman推文稱，一場重大反恐行動正在進行，且疑似「計畫對憲法機構進行武裝攻擊」。