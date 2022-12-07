英國鐵路大罷工 恐釀30年最混亂聖誕假期

英鐵路工會大罷工，預料會有數以百萬計的旅客受到影響。(取材自推特)

因不滿資方提出的加薪方案，英國 鐵路工會將在本月和明年1月罷工 ，包括從平安夜開始一連4日罷工至27日，橫跨聖誕節 假期，估計有多達4萬名員工參與，數以百萬計旅客受影響，這次大罷工被形容為英國30多年來最具破壞性的鐵路工潮。

英國面臨40年來最嚴重通脹之下，包括鐵路交通、醫療護理、教育、郵政等多個行業人員先後宣布發動罷工，要求改善薪酬及工作條件。其中鐵路營運商要求今、明兩年分別加薪4%，雙方周一的磋商未能達成共識，工會隨即宣布將於平安夜傍晚6時起一連罷工4天，直到27日早上7時；而且明年1月還會再有罷工，恐怕新年假期前後客運也受影響。

預計這波工潮將造成英國30年來最嚴重影響。面對英國總工會、團結工會及Unison三大工會威脅協調罷工日子，以在聖誕節前夕造成最大影響，首相蘇納克（Rishi Sunak）敦促工會領袖返回談判桌。

工會秘書長林奇表示，理解公眾會對工業行動感到失望和憤怒，但批評資方的方案對員工極度不利，完全無法接受，強調不會向壓力屈服，又指工會將在未來一周安排會員就是否接受加薪方案進行投票，呼籲會員投反對票。英國鐵路網公司則表明目前的方案已是最好、亦是最終的方案。

金融時報報導，蘇納克已設立工作組，以管理公營部門罷工，並準備動用軍隊維持緊急服務。

報導說，英國鐵路工人、醫護、教育、郵政等多個行業，近月相繼掀起罷工浪潮。酒吧和餐飲業界表示，鐵路工人在聖誕期間發動工業行動，將對他們的生意造成重大打擊。