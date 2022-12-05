南非執政黨討論涉貪總統去留 拉瑪佛沙：不下台

南非總統拉瑪佛沙捲入貪腐醜聞，面臨下台危機。（Getty Images）

南非 總統拉瑪佛沙因捲入醜聞面臨罷免 威脅，發言人3日表示，總統無意下台並將持續在政治和司法上奮鬥。拉瑪佛沙4日則說，自己的未來將交由所在政黨非洲人國民大會（非國大）決定。

拉瑪佛沙的一處私人農場2020年遭竊賊闖入，偷走大筆現金，但他卻沒有向警方報案，而是派遣保鑣找到竊賊並支付封口費。事件今年6月曝光，南非前國安局局長弗雷澤提供監視器畫面和相關照片，指出竊賊在拉瑪佛沙的農場找到至少400萬美元的現金，拉瑪佛沙則稱涉案金額只有58萬美元，並表示這筆錢是農場出售水牛的合法收入。

非國大國家工作委員會（NWC）4日在約翰尼斯堡召開會議，討論拉瑪佛沙涉貪案。拉瑪佛沙4日表示被拒絕參加當天的討論會，但他將參加定於5日舉行的非國大全國執行委員會（NEC）會議，聽取委員會對他的處理意見。拉瑪佛沙堅持否認自己有不當行為。

僅管有越來越多人施壓，要求拉瑪佛沙辭職或強迫他下台，拉瑪佛沙目前尚未被指控任何罪名。南非國會將於6日就調查報告內容展開辯論，有可能對拉瑪佛沙發動彈劾 ，但需三分之二多數才能成立。鑒於非國大在國會中擁有230個席位，占總數近60%，因此除非黨內有一半人倒戈，否則很難發動彈劾。

11月30日時，由南非最高法院前首席法官等3人組成的國會小組表示，拉瑪佛沙「或許做出」有違法律及憲法之舉，這等於是為罷免程序鋪路。

拉瑪佛沙的發言人表示，總統不會辭職，並將如期參加本月晚些時候舉行的黨內選舉。非國大定於本月16日至20日舉行選舉會議，決定拉瑪佛沙是否可以繼續擔任黨主席，代表非國大參加2024年全國大選。