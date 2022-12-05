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卡車司機罷工逾10天 南韓「開工令」擴至鋼鐵、石油業

編譯中心／綜合4日電
南韓民主勞動組合總聯盟號召旗下工會於6日舉行全國大罷工，聲援貨運工會罷工和抗議政府打壓工運。他們3日先在國會前集會，展示聲勢。（路透）
南韓民主勞動組合總聯盟號召旗下工會於6日舉行全國大罷工，聲援貨運工會罷工和抗議政府打壓工運。他們3日先在國會前集會，展示聲勢。（路透）

南韓水泥業者卡車司機11月24日因不滿意最低薪資發起罷工，已持續超過10天。當局11月底罕見發出強制「開工令」，總統尹錫悅昨再指示閣員，準備將開工令範疇由水泥延伸至鋼鐵、石油等行業，並追究罷工責任。

南韓政府早前宣布，5日起凡接到開工令者須於翌日開始計算的24小時內復工，否則第一次拒絕可被罰不准駕駛30天，再犯將被吊銷卡車駕駛執照，甚至入獄3年、罰款3000萬韓元（約2.3萬美元）。

尹錫悅4日就全國民主勞動組合總聯盟旗下卡車工會罷工一事，在龍山總統府主持召開有關部門首長對策會議時說，卡車工會集體拒運、妨礙貨車正常開行、事後報復不參加罷工的司機等行為都屬於違法。

尹錫悅指責工會「為自身利益剝奪他人自由，挾經濟做人質」，強調政府不會妥協。他還命令各部長設法減低罷工造成的損失，例如聘用司機代替，出動軍人和軍事裝備。

此外，民主勞動組合總聯盟不滿政府開工令打壓工運，號召6日舉行總罷工；尹錫悅表示，只能將此看作「政治罷工」，並不代表工人的權益。

卡車工會11月24日啟動罷工，截至11月底已導致約1.6萬億韓元（約12.3萬美元）的損失，包括水泥、鋼鐵、汽車和汽油行業等都受影響。截至本月3日，累積未付運的貨物達3兆韓圜（約23.1億美元）。南韓經營者總協會昨天發表民調，稱1000名受訪人之中，八成反對罷工。

據悉，卡車車主、司機罷工爭取的是明年繼續實施貨物安全運費制度，並把實施範圍擴大至涵蓋運送鋼鐵、燃料、汽車等5類別貨車，使他們有收入保障而可以避免超速、超載、超時駕駛，換來道路安全。卡車車主、司機工作沒有底薪，常要工作長達12小時維持生計。

罷工 南韓 汽車

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