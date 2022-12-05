全球能源價格回穩 恐需要好幾年

義大利 國家電力公司（Enel SpA，義電）執行長史塔拉齊預估，還需要幾年才能使全球能源價格回到2月俄烏戰爭爆發前的水準。他並認為，要想使能源價格下降，有賴再生能源及熱泵（heat pump，將低溫 熱源的熱能轉移至高溫熱源的裝置）等新的能源來源。

BBC報導，義大利能源巨擘義電為全球最大能源公司之一，執行長史塔拉齊表示，義電負責為逾30國的7000多萬個家庭及企業，產生和配送電力與天然氣；在陷入持久戰的俄烏戰爭導致能源價格供需失調下，該公司設法使其2000萬個歐洲客戶免於今年能源市場的波動。

鑑於飆漲的能源價格，已是美國、英國與歐元區國家國內通膨及生活成本居高不下的頭號肇因，義電正放眼再生能源，以及在2040年前達到「碳中和」。因此公司正大舉投資 製造太陽能板，除在義大利西西里島擴廠，也在美國蓋新廠。

史塔拉齊指出，當前由俄烏戰爭引發的全球能源危機，凸顯依賴單一能源來源對歐洲是多麼危險。他並預測，未來趨勢是追求「極致脫碳」，並仰賴核能及再生能源。

不過，史塔拉齊點出，再生能源的轉型亦有其風險，例如在再生能源和太陽能及風力渦輪發電機的製造上，西方國家至今過度仰賴中國。

對此，國際能源總署7月曾提醒，這可能是各國政府不得不解決的挑戰。前歐盟執委會能源政策主任李查茲也坦言，歐洲若想擺脫對俄國能源的依賴，還有很多工作要做。