我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命

編譯中心／綜合4日電
塞梅魯火山噴出大量火山灰，遠方也可見。（歐新社）
塞梅魯火山噴出大量火山灰，遠方也可見。（歐新社）

印尼塞梅魯火山4日向空中噴出1.5公里高的高溫火山灰雲，熔岩沿著山側流下，促使當局疏散近2000人，時值這座火山上次大噴發奪走數十人性命恰好一周年。

塞梅魯火山高3676公尺，是印尼爪哇島最高峰，位於首都雅加達東南方約800公里。中央社引述法新社報導，這次噴發促使當局把警戒層級調至最高級別。

印尼地質災害減災及火山研究中心發言人古納萬說，威脅層級升高「意味危險已經威脅到人們的聚落，火山活動已經升級」。

印尼東爪哇省塞梅魯火山4日大噴發，火山灰籠罩附近正在建造的橋梁。（路透）
印尼東爪哇省塞梅魯火山4日大噴發，火山灰籠罩附近正在建造的橋梁。（路透）

目前尚無傷亡消息傳出，但在威脅層級上調至四級後，古納萬警告鄰近居民不要前往火山口8公里範圍內。

國家災害應變總署表示，有1979人被送進11處避難所，至少6座村莊受到火山噴發影響。當地電視台畫面則顯示，以婦孺為主的民眾被疏散後躲在學校。當地救難隊分享的影像顯示，從火山口升起的巨大黑雲吞噬天空，並擋住附近村莊的陽光。

日本氣象廳一度警告這次噴發可能引發海嘯，後來並未在海內外觀測點觀測到海水潮位有明顯變化。火山大噴發造成的海嘯跟地震造成的不同，火山噴發有可能導致氣壓急速變化，造成海水潮位上升。

印尼 火山噴發 高溫

上一則

卡車司機罷工逾10天 南韓「開工令」擴至鋼鐵、石油業

下一則

防中俄聯手 美日軍演首度因應「兩面作戰」

延伸閱讀

印尼塞梅魯火山噴發 近2000人疏散

印尼塞梅魯火山噴發 近2000人疏散
塞梅魯火山噴發 火山灰高達1.5公里 印尼發最高級警報

塞梅魯火山噴發 火山灰高達1.5公里 印尼發最高級警報
夏威夷火山熔岩蔓延 大島20萬居民戒備

夏威夷火山熔岩蔓延 大島20萬居民戒備
印尼將通過新法 禁止婚外性行為、同居 辱總統恐囚3年

印尼將通過新法 禁止婚外性行為、同居 辱總統恐囚3年

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」