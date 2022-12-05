印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命

塞梅魯火山噴出大量火山灰，遠方也可見。（歐新社）

印尼 塞梅魯火山4日向空中噴出1.5公里高的高溫 火山灰雲，熔岩沿著山側流下，促使當局疏散近2000人，時值這座火山上次大噴發奪走數十人性命恰好一周年。

塞梅魯火山高3676公尺，是印尼爪哇島最高峰，位於首都雅加達東南方約800公里。中央社引述法新社報導，這次噴發促使當局把警戒層級調至最高級別。

印尼地質災害減災及火山研究中心發言人古納萬說，威脅層級升高「意味危險已經威脅到人們的聚落，火山活動已經升級」。

印尼東爪哇省塞梅魯火山4日大噴發，火山灰籠罩附近正在建造的橋梁。（路透）

目前尚無傷亡消息傳出，但在威脅層級上調至四級後，古納萬警告鄰近居民不要前往火山口8公里範圍內。

國家災害應變總署表示，有1979人被送進11處避難所，至少6座村莊受到火山噴發 影響。當地電視台畫面則顯示，以婦孺為主的民眾被疏散後躲在學校。當地救難隊分享的影像顯示，從火山口升起的巨大黑雲吞噬天空，並擋住附近村莊的陽光。

日本氣象廳一度警告這次噴發可能引發海嘯，後來並未在海內外觀測點觀測到海水潮位有明顯變化。火山大噴發造成的海嘯跟地震造成的不同，火山噴發有可能導致氣壓急速變化，造成海水潮位上升。