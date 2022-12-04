下個席捲全球的韓流風暴 投資人押寶網路漫畫

目前有投資人看好，繼K-pop韓星與南韓影視作品「魷魚遊戲」風靡全球後，南韓漫畫正蓄勢待發，準備成為下一個席捲全球的韓流風暴。（路透）

在超人氣男團防彈少年團（BTS）、「魷魚遊戲」等韓劇 大獲成功後，基金經理人正押注網路漫畫（webtoon）成為下一個席捲全球的韓流風暴。

彭博資訊報導，資產規模6億美元的GVA資產管理公司認為，韓國網路漫畫繼攻下疫情期間在家與日本的消費者後，很快將在歐美國家受到歡迎，因而在今年投資 1,500萬美元，至網漫製作公司Kenaz，成為該公司最大股東。

GVA高階主管朴智弘（音譯，Park Jihong）說：「如今網漫市場擁有龐大商機。儘管沒有那麼多上市公司可以投資，但我們聚焦於估值吸引人的未上市公司。」

近幾年來，南韓 流行音樂（K-Pop）、南韓電影、Netflix韓劇的需求激增，帶來火熱的投資題材。朴智弘認為網路漫畫會走上同樣的路，Kenaz將引領風潮，就和SM娛樂、Hybe等公司幫助提高K-Pop知名度一樣。

朴智弘預期網路漫畫在未來幾年將「爆炸性成長」，這個領域會出現一些大型股。營運網漫平台的Naver和KaKao，早就被投資人注意到，已是市值較高的公司。

韓國網路漫畫也吸引海外投資人的興趣。例如，每日經濟新聞指出，沙烏地阿拉伯主權財富基金和新加坡政府投資公司（GIC），正考慮投資定於明年上市的KaKao娛樂。GIC今年也投資了未上市的網漫公司Ridi。

雖然網漫市場還不大，但正快速成長。韓國文化內容振興院（KOCCA）去年報告顯示，該國2020年的網漫營收達到8億美元，較2017年不到3億美元攀升。