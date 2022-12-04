我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級世足賽8強迎戰法國

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

承繼梅克爾時代 德國總理蕭茲上任第一年內外交迫

中央社／法蘭克福4日綜合外電報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。 （路透）
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。 （路透）

俄烏戰火延燒、經濟危機快速升高再加上和國內外夥伴關係都不愉快，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上任後第一年經歷前所未有的衝擊，同時難以在全球舞台上有所表現。

法新社報導，任職16年的前總理梅克爾（Angela Merkel）下台時備受各方尊崇，曾任她內閣財政部長的蕭茲上任後承諾延續梅克爾時代，但俄羅斯入侵烏克蘭，迫使蕭茲撕毀德國在二次世界大戰後的原則，制定新的經濟、國防和地緣政治方向。

政治學家穆恩克（Ursula Muench）告訴法新社：「在外交和安全政策方面，當然還有能源政策，我們從未有一個政府面臨如此急劇惡化的局面。」

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）和合作夥伴綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟上任後，計劃制定雄心勃勃的氣候政策和預算限制。

但由於莫斯科在俄烏戰爭後縮減能源供應，德國不得不停止計劃中的核電廠除役，重新啟動停用的燃煤發電廠，同時為爭奪取代俄羅斯供應的石油和天然氣而造成預算缺口。

蕭茲並宣布國防政策的歷史性轉變，誓言透過大幅增加軍事開支重新武裝德國。對於一個在世界舞台上的角色仍然受到二次世界大戰記憶影響的國家來說，這是一個轉折點，

德國不僅試圖補充自己的軍備，還面臨來自烏克蘭的巨大壓力，要求德國提供物資幫助烏克蘭反擊俄羅斯。

德國軍費高漲之際，財政部還面臨壓力，要幫助緩解能源危機引發的物價衝擊。

出口大國德國還需要巨額投資，來實現經濟轉型，從依賴廉價的俄羅斯能源或中國零件轉向多元化的方式。

由於各種危機都未消失，蕭茲的支持率大幅下降。8月公布的民調結果顯示，蕭茲不滿意度達到62%，遠高於3月時的39%。

德國 蕭茲 俄羅斯

上一則

南非約翰尼斯堡暴洪奪命 9人不幸喪命

延伸閱讀

眾多企業過度仰賴中國市場 德總理蕭茲表驚訝

眾多企業過度仰賴中國市場 德總理蕭茲表驚訝
大家都知道她將下台 梅克爾稱卸任前已無權力影響普亭

大家都知道她將下台 梅克爾稱卸任前已無權力影響普亭
蕭茲承諾增援烏空防 指普亭2年前就決定開戰

蕭茲承諾增援烏空防 指普亭2年前就決定開戰
德承諾增援烏空防 蕭茲：普亭2年前就決定開戰

德承諾增援烏空防 蕭茲：普亭2年前就決定開戰

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶