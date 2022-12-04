承繼梅克爾時代 德國總理蕭茲上任第一年內外交迫

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。 （路透）

俄烏戰火延燒、經濟危機快速升高再加上和國內外夥伴關係都不愉快，德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）上任後第一年經歷前所未有的衝擊，同時難以在全球舞台上有所表現。

法新社報導，任職16年的前總理梅克爾（Angela Merkel）下台時備受各方尊崇，曾任她內閣財政部長的蕭茲上任後承諾延續梅克爾時代，但俄羅斯 入侵烏克蘭，迫使蕭茲撕毀德國在二次世界大戰後的原則，制定新的經濟、國防和地緣政治方向。

政治學家穆恩克（Ursula Muench）告訴法新社：「在外交和安全政策方面，當然還有能源政策，我們從未有一個政府面臨如此急劇惡化的局面。」

蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）和合作夥伴綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟上任後，計劃制定雄心勃勃的氣候政策和預算限制。

但由於莫斯科在俄烏戰爭後縮減能源供應，德國不得不停止計劃中的核電廠除役，重新啟動停用的燃煤發電廠，同時為爭奪取代俄羅斯供應的石油和天然氣而造成預算缺口。

蕭茲並宣布國防政策的歷史性轉變，誓言透過大幅增加軍事開支重新武裝德國。對於一個在世界舞台上的角色仍然受到二次世界大戰記憶影響的國家來說，這是一個轉折點，

德國不僅試圖補充自己的軍備，還面臨來自烏克蘭的巨大壓力，要求德國提供物資幫助烏克蘭反擊俄羅斯。

德國軍費高漲之際，財政部還面臨壓力，要幫助緩解能源危機引發的物價衝擊。

出口大國德國還需要巨額投資，來實現經濟轉型，從依賴廉價的俄羅斯能源或中國零件轉向多元化的方式。

由於各種危機都未消失，蕭茲的支持率大幅下降。8月公布的民調結果顯示，蕭茲不滿意度達到62%，遠高於3月時的39%。