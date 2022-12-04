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印尼塞梅魯火山噴發 近2000人疏散

中央社／印尼盧馬姜縣4日綜合外電報導
印尼塞梅魯火山4日向空中噴出1.5公里高的高溫火山灰雲。（Getty Images）
印尼塞梅魯火山4日向空中噴出1.5公里高的高溫火山灰雲。（Getty Images）

印尼塞梅魯火山（Mount Semeru）今天向空中噴出1.5公里高的高溫火山灰雲，熔岩沿著山側流下，促使當局疏散近2000人，時值這座火山上次大噴發奪走數十人性命恰好一週年。

法新社報導，塞梅魯火山高3676公尺，是印尼爪哇島最高峰，位於首都雅加達東南方約800公里。這次噴發促使當局把警戒層級調至最高級別。

印尼地質災害減災及火山研究中心（Geological Disaster Mitigation and Volcanology Centre）發言人古納萬（Hendra Gunawan）告訴「羅盤電視台」（Kompas TV），威脅層級升高「意味危險已經威脅到人們的聚落，火山活動已經升級」。

目前尚無傷亡消息傳出，但在威脅層級上調至4級後，古納萬警告鄰近居民不要前往火山口8公里範圍內。

國家災害應變總署（BNPB）表示，有1979人被送進11處避難所，至少6座村莊受到火山噴發影響。

當地電視台畫面顯示，以婦孺為主的民眾被疏散後躲在學校。

當地救難隊跟法新社分享的影像顯示，火山口升起巨大黑雲吞噬天空，並擋住附近村莊的陽光。

印尼 火山噴發 高溫

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