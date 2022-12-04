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金正恩千萬黃金被搶 邊境緊急狀態 人民卻讚搶匪是英雄

編譯中心／綜合3日電
北韓一批國有的200公斤黃金11月中傳出在平安北道首府新義州市運往平壤時在高速公路上被劫，北韓全境進入緊急狀態。示意圖。(路透)
北韓一批國有的200公斤黃金11月中傳出在平安北道首府新義州市運往平壤時在高速公路上被劫，北韓全境進入緊急狀態。示意圖。(路透)

美國自由亞洲電台（RFA）近日報導，北韓一批國有的200公斤、市值約149億韓元（約1147.5萬美元）的黃金，11月中在平安北道首府新義州市運往平壤時，在高速公路上被劫。由於地點鄰近惠山市，與中國之間隔著鴨綠江，為防歹徒潛逃出境，多個邊境城市進入緊急狀態，惠山市更部署大量人力追捕。

北韓運送200公斤金塊的車輛半路遭劫持，人民因此讚賞搶匪行徑並嘲諷金正恩政府只顧...
北韓運送200公斤金塊的車輛半路遭劫持，人民因此讚賞搶匪行徑並嘲諷金正恩政府只顧著囤積黃金，壟斷國內市場，根本沒有顧慮百姓生活。圖為金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面。 (歐新社)

RFA引述住在惠山市附近的匿名人士稱，這批黃金應是在平安北道工廠所製造的，由2名全副武裝的士兵搭乘運輸車押送，豈料在平壤-新義州高速公路上被3名蒙面人士搶劫。消息人士指出，搶匪身手矯健，疑似受過特別軍事訓練。

消息人士稱，當局將所有平安北道前特種部隊成員列為疑犯，逐個盤問他們案發當天行蹤。另一名消息人士稱，惠山市散發傳單，要求人們倘若發現任何黃金，或是懷疑誰人是黃金走私者，要立即報告。有消息猜測，「這些200公斤黃金可能被非法運送到中國境內」。

不過，消息傳進人民耳裡反倒大讚搶匪為「無名英雄」，稱「就是因為日子過太苦，才有人願意冒生命危險偷東西」，更嘲諷金正恩政府只顧著囤積黃金，壟斷國內市場，根本沒有顧慮百姓生活。

北韓每年約可開採2至4噸的黃金，大部份送到管理黨內財務的北韓勞動黨39號室，部份則是送往北韓中央銀行。

此外，RFA還報導，北韓兩江道惠江市3名中學生因為觀看並散布南韓流行節目，10月遭到公開處決，其中一人還被控謀殺後母。

美方官員表示，三名學生的罪名是從事反社會主義活動，召集群眾後處決。官員指出，這種「殘酷表演」是金正恩用來恐怖統治群眾的慣用伎倆。

北韓 平壤 金正恩

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