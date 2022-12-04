日本安保政策轉彎「將擁攻敵能力」 憂心鄰國飛彈技術

日本自民、公明兩黨就擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）達成共識。圖為首相岸田文雄（穿西裝者）出席12國海軍參與的「國際觀艦式」。（Getty Images）

日本 聯合執政的自民黨與公明黨2日召開會議後達成協議，年底將修訂的國家安保戰略等三份國防文件，將載入日本擁有可攻擊敵方飛彈基地等的「反擊能力」。這將是戰後日本安全保障大轉變。

日本時事通信社報導，日相岸田文雄當天在參議院預算委員會對鄰國飛彈科技進步表示憂心。他說：「我們有能應對飛彈科技不斷發展的防衛力量嗎？我們必須思考我們是否真的能保障民眾生命和生計。」

反擊能力又被稱為「對敵基地攻擊能力」。雖然在法理上日本政府認為這涵蓋於自衛權，但做為政策考量，日本一直以來都未擁有反擊能力。

另據日經亞洲報導，美國太空 軍（The U.S. Space Force）本月在南韓 設立一個區域司令部，南韓空軍也與太空相關的部隊整合為太空作戰中隊，使用衛星加強偵察北韓的核子和飛彈活動。

日經引述據韓聯社報導，美國太空軍在美洲大陸以外地區設置的司令部，第一個在夏威夷，第二個就在南韓。

南韓空軍表示，希望太空作戰中隊進一步提高太空作戰效率，強調將太空資訊用於國防。南韓空軍將促進與駐韓美國太空部隊的合作，「我們計畫提高美韓聯盟的聯合太空作戰能力。」

北韓近期除了不斷展示其洲際彈道飛彈能力，還在研發各種高超音速飛彈，包括可以在助推後改變軌跡的高超音速滑翔飛行器。此外，據信北韓已於11月成功試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。