大馬新內閣 安華兼財相 曾涉貪巫統主席任副相

馬來西亞總理安華2日公布新內閣名單，他親自執掌財政部，並任命兩名副總理。（美聯社）

馬來西亞新任命的總理安華宣誓就職逾一周後，2日表示公布內閣名單，他本人將擔任財政部 長，重回他30年前首次擔任的內閣職位。他並任命聯盟夥伴「國民陣線」阿末扎希和「砂勞越政黨聯盟」法迪拉為聯合副總理，是大馬歷來首次出現兩名副相。

安華上周在大馬元首蘇丹面前宣誓就任總理，此前的大選沒有單一政黨或政治陣營獲取過半議席，率領「希望聯盟」的安華後來在其他政治集團的幫助下，組建聯合政府。

根據安華的內閣名單，他自己兼任財政部長。這不是安華首次執掌財政部，1991年，他被時任總理馬哈地任命為財長。兩人就如何應對亞洲金融危機存在分歧，安華因而被開除。

安華並安排國陣、砂盟代表分任副總理，不過，由捲入貪污案件、在所屬政黨巫統內部也引起爭議的阿末扎希出任高位，惹來反對聲音。分析認為，聯合政府雖然占據國會三分之二議席，但許多因素仍不穩定，使安華如履薄冰，必須藉重要閣員任命「滿足」盟友。

大馬政治學者黃進發說：「硬挺阿末扎希作為巫統在希盟的唯一代理人，會使巫統的黨選變成巫統黨員對希盟政府的『黨內公投』。」巫統6個月內會黨選，倘阿末扎希的黨主席被親國民聯盟（國盟）主席慕尤丁派系奪取，安華內閣有提前倒台之虞。

新內閣有28名部長，遠少於前兩任慕尤丁和依斯邁沙比利分別執政時的70名和68名。其中，安華所屬的人民公正黨占最多的8個部長職位，包括內政部 長和衛生部長。希盟中議席最多的民主行動黨占4席，曾任財長的林冠英這次未入閣。國陣方面，巫統占據6席，包含國防部 長；砂盟則有5席。

安華2日早晨到國家王宮提交內閣名單，原定午後便公布新內閣，但後來推遲到晚上8時15分。安華說，內閣將在3日宣誓就職。