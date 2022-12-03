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越南人口飆億 估明年4月迎第1億名公民

編譯中心／綜合2日電
越南是全球第15大人口國，目前有約9900萬人，據越南衛生部預計，第1億名公民有望在2023年4月報到。（中央社）
越南是全球第15大人口國，目前有約9900萬人，據越南衛生部預計，第1億名公民有望在2023年4月報到。（中央社）

越南目前有約9900萬人口，是全球第15大人口國，亞洲第8大人口國，在東南亞則排名第3，次於印尼與菲律賓。據越南衛生部預計，明年4月有望迎接第1億名公民。

中央社引述網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部人口與家庭計畫化總局副局長范武煌（Pham Vu Hoang）表示，越南的第1億名公民可能在明年4月左右出生。

根據人口與家庭計畫化總局，越南每年大約有100萬名新生兒。

范武煌指出：「龐大的人口規模為越南的社會經濟發展帶來許多好處，但挑戰也很多」，當務之急就是青少年與年輕人的計畫生育和健康照護。

越南正值生育年齡的15至49歲女性人口目前有將近2500萬；到了2030年，這一族群將成長至2600萬人，伴隨而來的是對計畫生育的需要，以及降低非預期懷孕而墮胎的比率。

青少年和年輕人對於生殖保健、衛生教育、計畫生育和性安全的需要都是政府面臨的挑戰。

越南雖有逾9900萬人口，是全球第15大人口國，只不過，越南也是全球人口老化最快的國家之一，2011年60歲以上人口占總人口數10%，進入高齡化階段，年輕人晚婚晚育、不婚不育的現象漸漸普遍。

越南政府為了刺激生育率，近年來陸續頒布相關政策與獎金，鼓勵民眾在30歲前結婚並盡早生小孩。

越南 計畫生育 東南亞

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