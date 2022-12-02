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慶祝國家隊世足遭淘汰 伊朗男遭安全部隊爆頭槍殺

編譯張君堯／綜合1日電
伊朗足球國家隊在輸給美國隊、確定無緣晉級2022世界盃16強，卻傳出有一名男子因慶祝國家隊遭到淘汰而被安全部隊槍殺，這引發卡達當地球場內外和伊朗各地發生反政府示威活動。（路透）
伊朗足球國家隊在輸給美國隊、確定無緣晉級2022世界盃16強，卻傳出有一名男子因慶祝國家隊遭到淘汰而被安全部隊槍殺，這引發卡達當地球場內外和伊朗各地發生反政府示威活動。（路透）

伊朗足球國家隊在輸給美國隊、確定無緣晉級2022世界盃16強，卻傳出有一名男子因慶祝國家隊遭到淘汰而被安全部隊槍殺，這引發卡達當地球場內外和伊朗各地發生反政府示威活動。

衛報報導，人權活動人士指出遭殺害的男子為27歲的薩馬克（Mehran Samak），他在德黑蘭西北部城市安扎利港以汽車鳴笛慶祝時「頭部中槍身亡」。「伊朗人權組織」（IHR）表示「薩馬克在伊朗隊對上美國隊的比賽中失利後，遭安全部隊直接瞄準頭部並開槍擊中」。

一名伊朗男子薩馬克遭到安全部隊槍殺。（取材自推特）
一名伊朗男子薩馬克遭到安全部隊槍殺。（取材自推特）

出人意料的是，伊朗國腳、中場球員埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）透露自己認識薩馬克，並張貼他們在青年足球隊的合照，他表示「你去世的消息點燃我的心」，還隱諱地稱「總有一天面具會掉下來、真相會大白」。

由於國內的反政府示威運動，許多伊朗人此次世界盃選擇拒絕支持國家隊，在輸掉最後一場比賽後，社群媒體上的影片可以見到伊朗人歡欣鼓舞。媒體曝光薩瑪克葬禮現場的影片也可以聽到哀悼者大喊「獨裁者去死」。

伊朗國內目前的反政府示威活動是因22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）今年9月違反服裝儀容規定遭逮捕後喪生所引發。據IHR稱，伊朗安全部隊在鎮壓抗議活動中殺害至少448人、其中包括60名18歲以下兒童和29名婦女。

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