烏克蘭10萬軍官陣亡？歐盟執委會主席講話被剪輯後重發

歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯 被控犯下的戰爭罪,稱此舉將能更有效追究克里姆林宮的責任,同時有辦法讓俄方為發生在烏國的損害支付賠償。不過,她在影像講話提到烏國軍民死傷,反而轉移了部分的焦點。

福斯新聞報導,范德賴恩最初聲稱「到目前為止,超過2萬平民與10萬烏克蘭 軍官(100,000 Ukrainian military officers)喪生」。這一句話隨後從歐盟官方逐字稿刪去,影像也經剪輯後重新發布,但仍存在於美聯社等媒體較早發出的新聞,網友也將原版影像下載與重發到推特,更有俄媒把新舊兩個版本的影像合併以進行前後對比。

自俄烏戰爭開打以來,烏克蘭平民的死傷數字基本上仍舊不明,聯合國通報約17000人傷亡,但人權事務高級專員辦事處(OHCHR)在11月28日的最近一次更新警告,其「認為實際數字要高得多」,並指隨著戰事跟調查持續,這類數據的訊息大體上並不完全。

然而,真正引起熱議的則是范德賴恩提出10萬烏軍官兵已在戰鬥中陣亡,烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克(Bohdan Senyk)告訴烏媒「真理報」(Pravda),不能證實范德賴恩提到的統計數據,「我們強調,烏克蘭軍隊的損失是保密資訊,須遵守發布限制」,但也補充指烏軍支持歐盟追究俄方責任的行動。

歐盟執委會副首席發言人後來澄清,稱范德賴恩當時指的是死亡與受傷的人數,而非單指陣亡人數,「旨在顯示俄羅斯的暴行」。

俄羅斯官媒《RT》則轉述俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在VK發文譏諷,「『烏蘇拉阿姨』顯然被她在華府的老闆們拍了腦袋,似乎也疼,看上去為丟人,沒有歐盟、只有(美國)第51州」。

European Union President, Ursula von Leyen recently let it slip that “Ukraine has lost over 1,00,000 soldiers.”



The numbers disclosed by Ukraine are much less so the video was quickly edited.

pic.twitter.com/ah83SgNe7M