烏克蘭10萬軍官陣亡？歐盟執委會主席講話被剪輯後重發

歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像講話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）

歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯 被控犯下的戰爭罪，稱此舉將能更有效追究克里姆林宮的責任，同時有辦法讓俄方為發生在烏國的損害支付賠償。不過，她在影像講話提到烏國軍民死傷，反而轉移了部分的焦點。

福斯新聞報導，范德賴恩最初聲稱「到目前為止，超過2萬平民與10萬烏克蘭 軍官（100,000 Ukrainian military officers）喪生」。這一句話隨後從歐盟官方逐字稿刪去，影像也經剪輯後重新發布，但仍存在於美聯社等媒體較早發出的新聞，網友也將原版影像下載與重發到推特，更有俄媒把新舊兩個版本的影像合併以進行前後對比。

自俄烏戰爭開打以來，烏克蘭平民的死傷數字基本上仍舊不明，聯合國通報約17000人傷亡，但人權事務高級專員辦事處（OHCHR）在11月28日的最近一次更新警告，其「認為實際數字要高得多」，並指隨著戰事跟調查持續，這類數據的訊息大體上並不完全。

然而，真正引起熱議的則是范德賴恩提出10萬烏軍官兵已在戰鬥中陣亡，烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克（Bohdan Senyk）告訴烏媒「真理報」（Pravda），不能證實范德賴恩提到的統計數據，「我們強調，烏克蘭軍隊的損失是保密資訊，須遵守發布限制」，但也補充指烏軍支持歐盟追究俄方責任的行動。

歐盟執委會副首席發言人後來澄清，稱范德賴恩當時指的是死亡與受傷的人數，而非單指陣亡人數，「旨在顯示俄羅斯的暴行」。

俄羅斯官媒《RT》則轉述俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在VK發文譏諷，「『烏蘇拉阿姨』顯然被她在華府的老闆們拍了腦袋，似乎也疼，看上去為丟人，沒有歐盟、只有（美國）第51州」。