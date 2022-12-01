我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

烏克蘭10萬軍官陣亡？歐盟執委會主席講話被剪輯後重發

編譯周辰陽／即時報導
歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像講話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）
歐盟執委會主席范德賴恩11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯戰爭罪，但影像講話提到「超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官喪生」轉移了部分焦點。資料照片。（美聯社）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日提出設立專門法庭調查俄羅斯被控犯下的戰爭罪，稱此舉將能更有效追究克里姆林宮的責任，同時有辦法讓俄方為發生在烏國的損害支付賠償。不過，她在影像講話提到烏國軍民死傷，反而轉移了部分的焦點。

福斯新聞報導，范德賴恩最初聲稱「到目前為止，超過2萬平民與10萬烏克蘭軍官（100,000 Ukrainian military officers）喪生」。這一句話隨後從歐盟官方逐字稿刪去，影像也經剪輯後重新發布，但仍存在於美聯社等媒體較早發出的新聞，網友也將原版影像下載與重發到推特，更有俄媒把新舊兩個版本的影像合併以進行前後對比。

自俄烏戰爭開打以來，烏克蘭平民的死傷數字基本上仍舊不明，聯合國通報約17000人傷亡，但人權事務高級專員辦事處（OHCHR）在11月28日的最近一次更新警告，其「認為實際數字要高得多」，並指隨著戰事跟調查持續，這類數據的訊息大體上並不完全。

然而，真正引起熱議的則是范德賴恩提出10萬烏軍官兵已在戰鬥中陣亡，烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克（Bohdan Senyk）告訴烏媒「真理報」（Pravda），不能證實范德賴恩提到的統計數據，「我們強調，烏克蘭軍隊的損失是保密資訊，須遵守發布限制」，但也補充指烏軍支持歐盟追究俄方責任的行動。

歐盟執委會副首席發言人後來澄清，稱范德賴恩當時指的是死亡與受傷的人數，而非單指陣亡人數，「旨在顯示俄羅斯的暴行」。

俄羅斯官媒《RT》則轉述俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在VK發文譏諷，「『烏蘇拉阿姨』顯然被她在華府的老闆們拍了腦袋，似乎也疼，看上去為丟人，沒有歐盟、只有（美國）第51州」。

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

上一則

史上頭一遭 澳洲前總理莫里森祕兼5部長 眾議院譴責

延伸閱讀

助戰死烏克蘭志願軍 家屬帶骨灰回台 外交部：哀悼致敬

助戰死烏克蘭志願軍 家屬帶骨灰回台 外交部：哀悼致敬
歐盟理事會主席12/1訪北京 料將與習談及台灣

歐盟理事會主席12/1訪北京 料將與習談及台灣
不想聯合聲明難產 印尼總統籲歐盟與G7：展現彈性

不想聯合聲明難產 印尼總統籲歐盟與G7：展現彈性
歐執會主席：本周將提出每月援烏15億歐元長期融資計畫

歐執會主席：本周將提出每月援烏15億歐元長期融資計畫

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令