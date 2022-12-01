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金正恩高調曬女兒 脫北者：想讓第4代世襲

編譯中心╱綜合30日電
北韓4星軍官彎腰向金朱愛握手敬禮。(視頻截圖)
北韓4星軍官彎腰向金朱愛握手敬禮。(視頻截圖)

北韓試射新款洲際彈道飛彈「火星-17型」後，接連於19日、27日兩度在官媒朝中社釋出領導人金正恩緊牽二女兒金朱愛(kim Ju-ae，又譯金主愛)視察試射、與軍方和重官員合影的相片。對此，南韓一名出身自北韓的議員分析，此舉凸顯出北韓有意讓第四代子女世襲政權，且4星軍官向金朱愛彎腰敬禮相當不尋常。

北韓從未說明這個小女生是否有任何兄弟姊妹。她的年齡是個謎。外界甚至不知道她的名字。只曉得她是金正恩最心愛的女兒。

南韓認為這個日前突然與父親一起出現於北韓官媒的小女生大約九歲、名叫金朱愛。彭博資訊報導，儘管謎題很多，但這向北韓民眾和世界傳送出明確訊息：首先，金氏政權不倒；其次，北韓近期不會重啟去核談判。

金朱愛首次露面很引人注目。雖然全世界的世襲君主制都會安排繼承人出現在鎂光燈下，但北韓專制政權向來不愛談潛在繼承人。金正恩直到26歲才正式亮相，金朱愛19日登上媒體前，北韓甚至沒提過金正恩有小孩。目前還不知道金正恩會讓她，或傳聞中她的哥哥，來繼承政權。

最高領導人金正恩(前坐者)攜愛女拍照，慶祝洲際彈道飛彈試射成功。(朝中社)
最高領導人金正恩(前坐者)攜愛女拍照，慶祝洲際彈道飛彈試射成功。(朝中社)

根據南韓東亞日報，南韓脫北議員太永浩表示，目前北韓已進入相關準備工作階段，打算讓金氏第四代子女能承襲政權。

太永浩認為金正恩帶著二女兒視察飛彈試射基地的舉動恐怕不單純，「通常父親帶著子女外出視察，一般來說都是帶到公園、或是動物園，然而，（金正恩帶著女兒）前往視察的地點卻是飛彈爆炸聲響起的地方。更讓我感到驚訝的是，4星將軍竟然得向金朱愛『摺疊機式』敬禮，女兒（金朱愛）挺直腰身、伸出雙手，北韓幹部則是彎下腰敬禮，這在金日成時代是不可能發生的」。

不過太永浩也強調，此舉並非代表著金朱愛就一定能從金正恩接班，太永浩表示，若北韓開始指定下一任接班人，一定會進行偶像化、神格化的工作，「就像北韓當局曾對居民宣傳，金正恩從3歲起就能開槍、開車。」

Open Nuclear Network區域議題經理人Rachel Minyoung Lee分析，現在討論金正恩是否打算交棒金朱愛為時尚早，此舉可能面臨北韓由男性主導政治菁英階層的抗拒。

北韓最高領導人金正恩(左)帶著二女兒金朱愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與...
北韓最高領導人金正恩(左)帶著二女兒金朱愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。(路透)

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