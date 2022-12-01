史上頭一遭 澳洲前總理莫里森祕兼5部長 眾議院譴責

澳洲眾院通過譴責莫里森祕兼部長案，莫里森(站立者)在議場起立為自己辯護。(美聯社)

澳洲眾議院 11月30日以86票同意、50票反對及10多票棄權，通過譴責前總理莫里森（Scott Morrison）在疫情 期間祕密兼任5部會首長，是澳洲眾議院史上首次通過對前總理的正式譴責動議。

現任總理艾班尼斯要莫里森為破壞民主向澳洲人道歉。這是澳洲眾議院罕見通過如此尖銳的譴責動議，投票結果表明莫里森「削弱公眾對澳洲民主的信任」，也無法落實適當的問責制度。

過去2年新冠疫情期間，莫里森曾祕密兼任內閣14個部會中的衛生部長、財政部長、國庫長、資源部長與內政部長等5個部長職，不僅未告知民眾，多名當時的正牌部長也不知情。

今年5月在大選中勝出的總理艾班尼斯表示：「莫里森該向所有澳洲人民道歉，因為他破壞了民主」。

辯論中莫里森多數時候都在場，並在被譴責時面無表情地聽著。隨後他起身發言辯護且措辭強烈，指責工黨政府「政治恐嚇」並試圖「展開報復」。

莫里森說：「我對於在位期間取得的成就感到自豪，我為我的政府感到驕傲。我奉獻了我所有的一切」。

莫里森確實表達出對這幾次祕密任命的疑慮，並聲稱如果記者問起，他會向大眾說明。他表示：「我承認對這些事情保密會帶來無心的冒犯，並向被冒犯的人致歉，但我不會對這行為道歉，尤其是在謹慎地免除繁文縟節的行為上，這都是為了在國家身處危機時，挽救性命與生計」。

莫里森所屬的「自由黨」對他褒貶不一，有黨內成員在離開會議廳時排隊與他握手，也有人在譴責動議中投下贊成票。