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日本單周增近70萬例確診 連4周居全球之冠

編譯中心／綜合30日電
隨著疫情趨緩，日本各地觀光景點再度湧現大批觀光客，但目前日本確診人數連4周居全球之冠。（取材自Pixabay）
隨著疫情趨緩，日本各地觀光景點再度湧現大批觀光客，但目前日本確診人數連4周居全球之冠。（取材自Pixabay）

日本被認為正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，根據世界衛生組織（WHO）最新疫情統計，日本在11月21日到27日共新增69萬8772例確診病例，較前一周增加約18%，連4周居全球之冠。

中央社引述日本共同社報導，單周新增確診病例排名第2的是韓國約37萬例、第3名是美國的約29萬例。

至於單周新增死亡病例部分，美國以較前一周增加約16%的2611例居冠、日本以較前一周增加約42%的千例次之；排名第3的是巴西535例，較前一周增加約113%。

從全球病例數來看，單周新增確診病例較前一周增加2%，新增死亡病例則減少5%；從地區別來看，北美洲及南美洲大陸較前一周增加19%確診病例及21%死亡病例，是目前疫情最為擴大的地區。

日本政府從今年9月26日開始已不再要求確診者全數通報，只限65歲以上、有住院必要、重症風險高及孕婦染疫後通報；且全境每日疫情從原本各地方政府自行公布，改由中央政府統一發布。

日本政府厚生勞動省表示，11月30日全境共新增13萬8396例確診病例，另新增210例死亡病例，是今年9月9日以來單日死亡病例再逾200例。重症患者部分，截至11月30日止全境總計342人，較前一天增加8人。

日本 疫情 巴西

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